Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про репарації від Росії за війну проти України
У понеділок, 14 листопада, Генасамблея ООН ухвалила проєкт резолюції про створення механізму компенсації Росією збитків, завданих Україні
Про це повідомив у Twitter очільник Офісу президента Андрій Єрмак.
За резолюцію проголосували 94 країни, проти - 14, утрималися - 73.
Проти проголосували Білорусь, Центральноафриканська Республіка, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, Росія, Сирія, Зімбабве, Багами.
Проєкт резолюції підготувала Україна за співавторства майже півсотні країн.
У резолюції йдеться про підтримку суверенітету, незалежності, єдності й територіальної цілісності України. Від РФ вимагають негайно припинити застосування сили та вивести всі свої збройні сили з міжнародно визнаної території України.
Також у документі йдеться, що РФ слід притягнути до відповідальності за порушення міжнародного права та міжнародного гуманітарного права і прав людини, а юридичні наслідки мають включати відшкодування Росією збитків, завданих Україні.
Ухваленням документу Генасамблея ООН визнала необхідність "створення у співпраці з Україною міжнародного механізму відшкодування збитків".
Державам рекомендовано створити міжнародний реєстр із документування доказів та даних про втрати внаслідок війни, заподіяні фізичним і юридичним особам та державі Україна.
Представляючи проєкт резолюції, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця нагадав про низку резолюцій Радбезу ООН щодо наслідків іракського вторгнення в Кувейт і створення комісії та фонду для відшкодування збитків.
Водночас Кислиця визнав, що РФ не дозволить ухвалити таке рішення в Радбезі ООН щодо війни проти Україні, оскільки скористається правом вето.
"Росія віддає перевагу безкарності перед відповідальністю, і коли справа доходить до процесу в Раді Безпеки, вона знає лише дві речі - брехня і право вето", - сказав Кислиця.
Постпред України при ООН нагадав про воєнні злочини РФ проти мирних жителів, у тому числі руйнування цивільної інфраструктури.
"Звірства, скоєні росіянами на окупованих територіях: убивства, зґвалтування, катування, примусова депортація, мародерство, - промовляють самі за себе", - сказав Кислиця.
При цьому дипломат наголосив, що голосування за проєкт резолюції буде підтримкою Статуту ООН і міжнародного права.
- У липні 2022 року міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов заявляв, що на відновлення зруйнованої Росією інфраструктури України потрібно понад $1 трлн.
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