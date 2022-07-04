На відновлення інфраструктури України потрібно понад $1 трлн. Розраховуємо на репарації та заморожені активи Росії, - Немчінов
Міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов розповів, що частину коштів на відновлення інфраструктури та економіки Україна планує отримати від заморожених активів РФ та репарацій після закінчення активних бойових дій
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Конференція в Лугано, яка відбудеться сьогодні та завтра, спочатку задумувалась, як пʼята міжнародна конференція з питань реформ в Україні. Попередня відбувалась в Вільнюсі. Хочеться черговий раз подякувати швейцарському уряду за переформатування і це буде конференція з питань відновлення України. Це буде захід, на якому буде представлений результат роботи Національної ради з питань відновлення та окремої групи, яка працювала над інвестиційною та донорською складовою відбудови України", - пояснив Немчінов.
Міністр повідомив, що за попередніми оцінками сума збитків, завданих Україні внаслідок війни, становить понад $1 трлн.
"За найбільш консервативними оцінками сума збитків для України становить понад $600 млрд. Однак за іншими підрахунками сума збитків для інфраструктури та економіки України становить понад $1 трлн. Я хочу наголосити, що ми не можемо розраховувати, що всі ці кошти будуть надані донорами. Ми розраховуємо на заморожені активи Російської Федерації та подальші репарації після закінчення активних бойових дій", - додав він.
- Станом на 11 травня економіка України втратила понад $92 млрд через масштабну агресію РФ, найбільше постраждали інфраструктура і нерухомість.
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18 червня міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну зруйновано майже 24 тисяч кілометрів доріг, 6,3 - залізничних колій та 305 мостів. Загалом збитки сягнули майже $104 млрд
- 29 червня радник президента з економічних питань Олег Устенко повідомив, що збитки України через війну з Росією становлять понад $1 трлн
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