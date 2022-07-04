Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".



"Конференція в Лугано, яка відбудеться сьогодні та завтра, спочатку задумувалась, як пʼята міжнародна конференція з питань реформ в Україні. Попередня відбувалась в Вільнюсі. Хочеться черговий раз подякувати швейцарському уряду за переформатування і це буде конференція з питань відновлення України. Це буде захід, на якому буде представлений результат роботи Національної ради з питань відновлення та окремої групи, яка працювала над інвестиційною та донорською складовою відбудови України", - пояснив Немчінов.



Міністр повідомив, що за попередніми оцінками сума збитків, завданих Україні внаслідок війни, становить понад $1 трлн.



"За найбільш консервативними оцінками сума збитків для України становить понад $600 млрд. Однак за іншими підрахунками сума збитків для інфраструктури та економіки України становить понад $1 трлн. Я хочу наголосити, що ми не можемо розраховувати, що всі ці кошти будуть надані донорами. Ми розраховуємо на заморожені активи Російської Федерації та подальші репарації після закінчення активних бойових дій", - додав він.



Станом на 11 травня економіка України втратила понад $92 млрд через масштабну агресію РФ, найбільше постраждали інфраструктура і нерухомість.

18 червня міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну зруйновано майже 24 тисяч кілометрів доріг, 6,3 - залізничних колій та 305 мостів. Загалом збитки сягнули майже $104 млрд

29 червня радник президента з економічних питань Олег Устенко повідомив, що збитки України через війну з Росією становлять понад $1 трлн