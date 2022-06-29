Збитки України внаслідок війни становлять понад $1 трлн, - радник президента

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Якщо перерахувати кошти сучасному еквіваленті, які були виділені після Другої світової війни, то тоді мова йшла про понад 2-3% ВВП країн, які брали участь в плані Маршалла. В нашому випадку, якщо до плану відбудови України приєднається Європейський Союз, то цифра становитиме понад 5% ВВП країн. Тобто, мова йде про кошти набагато більші за трильйони доларів. План Маршалла після Другої світової війни в сучасних цифрах був дуже значним", - пояснив Устенко.

Устенко також додав, що про план відбудови України сьогодні говорять на різних майданчиках

"Про план відбудови України зараз говорять на різних майданчиках. Це Варшава, Братислава та Берлін. Що стосується плану відбудови України, то ми маємо вирішити два великих рівняння. Скільки нам потрібно коштів і де їх взяти та на які програми мають направлятись ці кошти. Є дві частини фінансової допомоги для України. Це кошти, які нам потрібні прямо зараз та кошти, які нам будуть потрібні для відновлення України. Оскільки $650 млрд становлять тільки прямі збитки України через війну. Якщо до цієї цифри додати непрямі збитки, то цифра виросте до $1 трлн”, - додав Устенко.

Станом на 11 травня економіка України втратила понад $92 млрд через масштабну агресію РФ, найбільше постраждали інфраструктура і нерухомість.

18 червня міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну зруйновано майже 24 тисяч кілометрів доріг, 6,3 - залізничних колій та 305 мостів. Загалом збитки сягнули майже $104 млрд

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