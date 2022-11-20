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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Не нити і жити тим, що так завжди не буде

Борислав Береза
20 листопада, 2022 неділя
10:04
Погляд Борислав Береза

Ми воюємо за своє майбутнє. Рашисти воюють за своє минуле і за те, щоб у нас не було майбутнього

У моїй квартирі немає світла і не дуже тепло. Але я тепло одягнений. Мобільний інтернет ледь тягне, а зв'язок – середньої паршивості. Та я знаю, що мої побратими зараз на двох напрямках сидять в окопах. Там теж немає світла. Але там значно холодніше. Крижаний вітер задуває у кожну можливу щілину. Вода ллється звідки завгодно й обов'язково за комір. Бруд залип на берцях і вони важать, як чавунні. Інтернет є, завдяки Starlink's, а ось мобільного зв'язку немає. Від слова зовсім. І плюс обстріли, які страшніші, ніж все згадане раніше. Так, моїм побратимам і всім воїнам ЗСУ зараз складно. Набагато складніше, чим нам у тилу. Тому потрібно не нити й жити тим, що так завжди не буде. Така думка на фронті мені завжди допомагала.

Так, кремль хоче, щоб нам було важко і почали вимагати від влади, щоб Україна пішла на перемовини. Бо на полі бою кремль безупинно отримує по зубах і лише переговори можуть врятувати рашистів від наступного розгрому, наступної втечі, наступної ганьби. Якщо хочемо перемогти, то не можна піддаватися тиску ворога. Кремль використовує тактику терористів — атакує мирних громадян, щоб вони тиснули на владу і таким чином допомогли йому досягти бажаного. Не дочекається. Нас не зламати. Так, серед нас є малодушні, та вони у меншості. А, значить, і це ми теж подолаємо.

Моїм побратимам і всім воїнам ЗСУ зараз складно. Набагато складніше, чим нам у тилу. Тому потрібно не нити й жити тим, що так завжди не буде

Причина проста. Якщо поступимося у малому, то поступимося й у всьому решта. Спочатку кремль вимагає перемовини. І якщо їх дати йому, то далі вимоги зростатимуть. Завтра кремль попросить віддати йому наших дітей, наші міста, наше право вибирати собі владу і наше право на свободу слова. Все це теж віддати? Тому для мирних громадян фронт нині проходить у їхніх містах та селах, у квартирах та будинках. Треба витримати випробування. І ми витримаємо. А ЗСУ доб'ють цю гадину. Тому тримайте шеренгу і не піддавайтеся російським терористам.

І ще одне. Ми воюємо за своє майбутнє. Рашисти воюють за своє минуле і за те, щоб у нас не було майбутнього. Ось боріться за своє майбутнє і за майбутнє своїх дітей і своєї демократичної, правової, вільної, людяної, єдиної України. Ця мета варта того, щоб потерпіти. І перемога буде нашою!

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, екснародний депутат України

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