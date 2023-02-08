Дуже б не хотілось, щоб внутрішні політичні ігри в Україні, нав’язані цинізмом, жадібністю та фарсом — створили передумови до циклічності історичних подій, які мали місце в період радянсько-української війни (1917 -1922 роки).

Ми увійшли у чергову та системну кризу, яка має тенденції поглиблюватись

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Буду відвертим у своїх оцінках та відчуттях: ми увійшли у чергову та системну кризу, яка має тенденції поглиблюватись.

То ж будьмо уважні, емоційного терпіння і раціональної мудрості всім нам в цей надважкий період, аби зберегти, а не втратити історичний шанс на нашу перемогу.

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Про автора. Олександр Антонюк, політичний експерт

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