Не повторюймо помилок національно-визвольних змагань минулого
Внутрішні політичні ігри в Україні, нав’язані цинізмом, жадібністю та фарсом створюють передумови до циклічності історичних подій
Дуже б не хотілось, щоб внутрішні політичні ігри в Україні, нав’язані цинізмом, жадібністю та фарсом — створили передумови до циклічності історичних подій, які мали місце в період радянсько-української війни (1917 -1922 роки).
Ми увійшли у чергову та системну кризу, яка має тенденції поглиблюватись
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Буду відвертим у своїх оцінках та відчуттях: ми увійшли у чергову та системну кризу, яка має тенденції поглиблюватись.
То ж будьмо уважні, емоційного терпіння і раціональної мудрості всім нам в цей надважкий період, аби зберегти, а не втратити історичний шанс на нашу перемогу.
Про автора. Олександр Антонюк, політичний експерт
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