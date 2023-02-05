Російське "можем повторіть" - це чортове коло закляття. Коло, в якому немає незворотного. Чортове коло, яке завжди тебе перемагає. Проти якого немає сенсу боротися. Бо завжди буде одне й те саме.

Але повторюється в цьому житті лише смерть. І тому це втягування нас у чорторий смерті.

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За незворотність ми чіпляємося сьогодні відчайдушно, кігтиками за скелю. Ми ще не знаємо, чи вибороли її. Можливо, ми лише на початку шляху.

Незворотність — це історія. Вона не означає, що ніколи не буде так, як завжди

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Незворотність — це історія. Вона не означає, що ніколи не буде так, як завжди. Вона означає, що навіть якщо колись знову буде так, як завжди — ти вже не приймеш це за норму. Стрибок за межі кола — ось що буде для тебе нормою. Бо ти знаєш, що це можливо.

Неповторність наступної миті — проти "можем повторіть".

Незворотність змін у тобі — проти вічного повернення.

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Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН

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