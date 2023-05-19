Через роботу я вимушений регулярно дивитись і читати всіляке, в тому числі й російських експертів, і ефіри російського ТБ. Ось, подивився запис одного з підсумкових п’ятничних ефірів опозиційного російського телеканалу. Ведучий з черговим експертом обговорювали вибух безпілотника над квартирою Путіна в Кремлі: мовляв, українські експерти практично одноголосно погодились, що це ніяка не спецоперація України, а якісь внутрішньоросійські розбірки, навіть факти якісь на доказ цього наводять.

Знаєте, я точно не військовий експерт ніяким боком. Але я в принципі не можу прийняти для себе це твердження: "Це все вони самі, Україна ні до чого". Одна справа, коли щось подібне в офіційному зверненні розповідає союзникам Зеленський – передусім щоб дати їм на що послатись у звичній дипломатичній риториці на тему "ми не можемо звинувачувати Україну". Інша ж справа – оприлюднення варіанту "ми ні при чому" для внутрішнього споживання і для трансляції ворогу.

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Мені категорично не подобається ця новомодна тенденція: коли цілком серйозно, з якоюсь поважною аргументацією на загальноукраїнську аудиторію стверджують, що і Прилєпіна не СБУ "злегка оздоровила", і Татарському скульптуру абсолютно точно без наших спецслужб ваяли, і Кремль ні в якому випадку не ми атакували безпілотником

Взагалі мені категорично не подобається ця новомодна тенденція: коли цілком серйозно, з якоюсь поважною аргументацією на загальноукраїнську аудиторію стверджують, що і Прилєпіна не СБУ "злегка оздоровила", і Татарському скульптуру абсолютно точно без наших спецслужб ваяли, і Кремль ні в якому випадку не ми атакували безпілотником, і на окупованих Херсонщині та Запоріжчині підриви є суто внутрішніми розбірками, ми стосунку не маємо, і бавовна на Білгородщині – не ЗСУ і не СБУ...

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Я ж виходжу з установок банальної "бритви Оккама": найпростіше і логічне пояснення з високою ймовірністю є і найбільш реальним. Всі ці хитросплетіння, складні конспірологічні версії, підтягування неявних зв’язків, всі ці "Башни Кремля"... Все це надмір, без реальних підстав і без сенсу як для нас. Ба навіть шкідливий.

Вони нам вороги? Вороги, без варіантів. Ми намагаємось їх знищити всіма доступними способами? Намагаємось. Ну, от вам і найбільш очевидна версія "чиїх рук це справа".

Не треба принижувати нашу СБУ, спецпідрозділи ЗСУ, ГУР, інші спецслужби. Вони діють, діють постійно і на всіх напрямках, активно примножують ворожі трупи та деморалізують ворога. А не жують тихо шмарклі, набираючи якусь теоретичну базу і заповнюючи стоси з даними.

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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