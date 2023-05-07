Там як ніколи горітимуть ліси. Горітимуть у такій кількості й у таких масштабах, що це помітить навіть Ґрета Тунберг.

Левіафан – чи то пак Левіятан – не вміє ходити задом. Тому його палитимуть і у хвіст, і у гриву

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І саме на цю боротьбу з вогнем Росія могла б "відвернутися" і тихо, під шум морської хвилі вшитися до кордонів 24.02.

Але не відвернеться. Бо Левіафан – чи то пак Левіятан – не вміє ходити задом. Тому його палитимуть і у хвіст, і у гриву. Бо в "Біблії" сказано: "Того дня Господь скарає своїм мечем, твердим, великим і потужним, Левіятана, швидкого змія, Левіятана, верткого змія, і вб'є потвору, що у морі." "Швидкий змій" – це ваєнна-кармічєскіє сіли РФ, "потвора, що у морі" – це чорноморський флот РФ.

А "Біблія" ніколи не бреше.

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Про автора. Андрій Бондар, письменник.

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