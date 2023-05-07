Московія горітиме...
Припускаю, цього року в Росії, крім усього іншого, буде одна дуже пекуча проблема
Там як ніколи горітимуть ліси. Горітимуть у такій кількості й у таких масштабах, що це помітить навіть Ґрета Тунберг.
Левіафан – чи то пак Левіятан – не вміє ходити задом. Тому його палитимуть і у хвіст, і у гриву
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І саме на цю боротьбу з вогнем Росія могла б "відвернутися" і тихо, під шум морської хвилі вшитися до кордонів 24.02.
Але не відвернеться. Бо Левіафан – чи то пак Левіятан – не вміє ходити задом. Тому його палитимуть і у хвіст, і у гриву. Бо в "Біблії" сказано: "Того дня Господь скарає своїм мечем, твердим, великим і потужним, Левіятана, швидкого змія, Левіятана, верткого змія, і вб'є потвору, що у морі." "Швидкий змій" – це ваєнна-кармічєскіє сіли РФ, "потвора, що у морі" – це чорноморський флот РФ.
А "Біблія" ніколи не бреше.
Про автора. Андрій Бондар, письменник.
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