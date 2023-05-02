Мотивація – створення віртуального ПВК "Птіца-Тройка".

За характером кожного із семи російських військкомів стоїть один із семи смертних гріхів. І от через розмови та складні корупційні оборудки з цими військкомами наш новоявлений Чичиков розповідає реальну історію сучасної Росії, детально розписуючи кожен гріх (гординю, жадібність, хтивість, заздрість, ненажерливість, гнів, лінощі) за допомогою якихось реальних історій. З міжнаціональними та міжрелігійними сутичками, заґрадотрядами, мобільними крематоріями, воєм баб, похоронками, кладбіщами та іншими мєлочамі смєрті.

Наш Чичиков – засланий ГУРом і особисто генералом Будановим агент Микола Гоголь, який просто тупо збирав інформацію про цих кретинів. І вона, ця інформація, в результаті нікому не була потрібна

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Наприкінці фільму з'ясовується, що наш Чичиков – засланий ГУРом і особисто генералом Будановим агент Микола Гоголь, який просто тупо збирав інформацію про цих кретинів. І вона, ця інформація, в результаті нікому не була потрібна. Як і кожне найостаточніше й найістинніше знання.

Бо коли ми розповідаємо щось про Росію, головне – не результат, а процес. Тому другої серії фільму не буде.

За сюжетом, агент Гоголь повертається в Україну, до Ніжина, де організує агрофірму і до кінця життя вирощуватиме огірки. І до правнуків доживе. А не так, як той, справжній.

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Про автора. Андрій Бондар, письменник.

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