Ми побачили початок їхнього кінця
Послідовність така: Поруха, Смута, Хованщина, "Ґражданская война"
Вони ще тільки при початку Порухи. Саме ми є її причиною. Однак через гібридний характер сучасних процесів усі чотири елементи можуть протікати в Росії одночасно або вільно чергуватися в будь-якій послідовності. Протікати в усіх сенсах цього дієслова.
Через гібридний характер сучасних процесів усі чотири елементи можуть протікати в Росії одночасно або вільно чергуватися в будь-якій послідовності
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А інших, кращих для них, варіантів у них і нема. Коли соціальний психолог Олег Покальчук пояснює причини поступової втрати українцями страху ("Зменшився страх власної смерті", серед іншого), він оцінює страх як складне соціальне явище, розкладаючи його на складові й резонно стверджуючи: "У реальності рівень стійкості суспільства є значно вищим, ніж українці досі вважали". Я думаю, що серед неназваних ним причин є одна, яка цементує всі інші: ми побачили початок їхнього кінця.
Про автора. Андрій Бондар, письменник.
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