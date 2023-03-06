Вони ще тільки при початку Порухи. Саме ми є її причиною. Однак через гібридний характер сучасних процесів усі чотири елементи можуть протікати в Росії одночасно або вільно чергуватися в будь-якій послідовності. Протікати в усіх сенсах цього дієслова.

Через гібридний характер сучасних процесів усі чотири елементи можуть протікати в Росії одночасно або вільно чергуватися в будь-якій послідовності

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А інших, кращих для них, варіантів у них і нема. Коли соціальний психолог Олег Покальчук пояснює причини поступової втрати українцями страху ("Зменшився страх власної смерті", серед іншого), він оцінює страх як складне соціальне явище, розкладаючи його на складові й резонно стверджуючи: "У реальності рівень стійкості суспільства є значно вищим, ніж українці досі вважали". Я думаю, що серед неназваних ним причин є одна, яка цементує всі інші: ми побачили початок їхнього кінця.

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Про автора. Андрій Бондар, письменник.

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