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OPINION

Десять найвідчутніших поразок Росії у війні проти України

Сергій Марченко
3 березня, 2023 п'ятниця
08:00
Погляд Сергій Марченко

Кругла дата для "святкування" у росіян була, але святкувати було нічого

Я не чекав масованих ракетних ударів на річницю вторгнення. Кругла дата для "святкування" у росіян була, але святкувати було нічого. Цей рік був максимально провальним і у Путіна абсолютно резонно вирішили не привертати зайвої уваги до ювілею прикрих поразок.

Перша поразка — це провал "спецоперації". Бліцкриг не спрацював. Завдяки розвідці США та союзників ЗСУ були попереджені. Авіація та ППО збережені. Війська виведені з казарм та розосереджені. Фактор несподіванки російські генерали профукали. Армія Росії зав'язла в українській обороні й не змогла виконати поставлені задачі.

Друга поразка — дипломатична. Російські аналітики не очікували такої одностайної підтримки України Євроспільнотою. Франція з Німеччиною та Італією із, мало не російських сателітів, перетворилися на яструбів і потужних постачальників озброєння Україні.

Третя поразка — світоглядна. Росіяни самі собі вигадали русофільську Україну, самі собі повірили й самі себе цією дурнею намахали. Їхали на парад, а отримали постріли в спину, партизанщину, тотальну війну з ворожим населенням.

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Четверта поразка — газова. Путіну настільки подобалася ідея енергетичної наддержави, що вона відключила йому мізки. Як наркоман, що робить крок з балкона у прагненні літати, Путін ввімкнув самоембарго на постачання газу в Європу і цим тільки прискорив крах своєї економіки.

П'ята поразка — нафтова. Хитрі американці ввели не ембарго, а цінове обмеження на російську нафту. Таким простим, як двері, інструментом, вони не допустили дефіциту нафти та зростання ціни, проте більш ніж на 50% скоротили нафтові доходи Московії.

Шоста поразка — економічна. Економіка Московії сильно потерпає від накладених санкцій. Та ще більше потерпає від не накладених. Бо, навіть, якщо нема прямих санкцій, всі воліють триматися від скаженої бензоколонки якомога далі, щоб не втратити ринки Європи та США.

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Сьома поразка — союзницька. Москва сильно розраховувала на підтримку Китаю. Очевидно, перед початком вторгнення, китайці її обіцяли. Так само очевидно, що китайці не підтримують Московію так потужно, як Московія розраховувала. Китай не поспішає ставити на лузерів. І прислів'я: "Якщо падає — підштовхни!", китайське, єслі шо...

Восьма поразка — демографічна. Росія втратила найкращий людський потенціал. Сотні тисяч найбільш освічених та економічно активних московитів покинули країну і не факт, що коли-небудь повернуться.

Дев'ята поразка — міфологічна. Зруйновано міфи про непереможну російську армію. Переможна. Велика, потужна, але тупа і нездала, наглухо застрягла у минулому сторіччі ментально та організаційно.

Десята поразка — культурна. Російська культура, що століттями була локомотивом російської експансії в сусідні країни, зазнала в Україні незворотних втрат. Носії російської культури масово відмовилися від неї. Відмовилися навіть етнічні росіяни, настільки вона стала токсичною.

Тож вітаю всіх причетних з роком поразок окупантів. Кожна з них окремо не приведе до нашої загальної перемоги. Але всі вони в сукупності роблять перемогу України у війні невідворотною.

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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російська армія
нафта
санкції проти Росії
війна з Росією
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