Інформація про можливу передачу Китаєм Росії безпілотників, звісно, тривожна. Мілітарний потенціал Китаю може багато змінити, якщо почне застосовуватися РФ.

Але поки що я до цього ставлюся скептично. Китай набагато більше втрачає, ніж набуває у разі постачань зброї. Схоже, що це бажання "показати зуби" у відповідь на підвищення американської активності щодо Тайваню — збільшення навчань, постачань тощо.

Схоже, що це бажання "показати зуби" у відповідь на підвищення американської активності щодо Тайваню — збільшення навчань, постачань тощо

Типово в дусі китайської ментальності: якщо нам десь створюють проблеми, то ми будемо також їх створювати, але в іншому місці — асиметрично.

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Показати зуби ще не значить кусатися, але все це демонструє, наскільки геополітика починає впливати на нашу війну з РФ. Китайський "мирний план", тільки-но оприлюднений МЗС Китаю, ще одне підтвердження тому.

Цей дуже обережний текст, в якому розставлено чимало пасток, не про зміст — китайці прекрасно знають, що він неприйнятний ні для нас, ні для Заходу, ані для Росії, а про заявку стати "гравцем", який готовий і хоче глобально "грати". І це серйозна заявка.

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Про автора. Павло Клімкін, дипломат, ексміністр закордонних справ України

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