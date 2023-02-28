Геополітика починає впливати на нашу війну з РФ
Китайський "мирний план" - це заявка стати "гравцем", який готовий і хоче глобально "грати"
Інформація про можливу передачу Китаєм Росії безпілотників, звісно, тривожна. Мілітарний потенціал Китаю може багато змінити, якщо почне застосовуватися РФ.
Але поки що я до цього ставлюся скептично. Китай набагато більше втрачає, ніж набуває у разі постачань зброї. Схоже, що це бажання "показати зуби" у відповідь на підвищення американської активності щодо Тайваню — збільшення навчань, постачань тощо.
Схоже, що це бажання "показати зуби" у відповідь на підвищення американської активності щодо Тайваню — збільшення навчань, постачань тощо
Типово в дусі китайської ментальності: якщо нам десь створюють проблеми, то ми будемо також їх створювати, але в іншому місці — асиметрично.
Читайте також: "Асоціація невдах" даремно очікує на падіння України
Показати зуби ще не значить кусатися, але все це демонструє, наскільки геополітика починає впливати на нашу війну з РФ. Китайський "мирний план", тільки-но оприлюднений МЗС Китаю, ще одне підтвердження тому.
Цей дуже обережний текст, в якому розставлено чимало пасток, не про зміст — китайці прекрасно знають, що він неприйнятний ні для нас, ні для Заходу, ані для Росії, а про заявку стати "гравцем", який готовий і хоче глобально "грати". І це серйозна заявка.
Про автора. Павло Клімкін, дипломат, ексміністр закордонних справ України
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.36
Купівля 38.36Продаж 39.34
-
EUR
Купівля 40.17Продаж 41.31
- Актуальне
- Важливе