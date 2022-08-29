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"Не спочивати на лаврах, відправивши кілька танків": міністр закордонних справ Естонії закликав Німеччину збільшити військову підтримку України

29 серпня, 2022 понедiлок
12:08
Світ Урмас Рейнсал

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу закликав Німеччину збільшити військову підтримку України, сказавши, що наданої допомоги недостатньо

Про це він розповів в інтерв’ю Welt.

"Я ще раз закликаю наших німецьких друзів нарощувати поставки зброї в Україну. Ми повинні бути швидкими зараз, ми не можемо чекати, ми повинні зустрітися з нашими викликами. Ми всі все ще робимо занадто мало", - сказав Рейнсалу.

Міністр розуміє, що для Німеччини саме по собі надсилання зброї є величезною зміною і є складним, особливо психологічно.

"Ми не можемо спочивати на лаврах, відправивши кілька танків. Війна дорога. Але українці приносять справжні жертви. Наш обов’язок – підтримати їх у їхній боротьбі. Це наш моральний обов'язок. Тому що ми могли зробити більше для стримування "русского зверя". Українці – найсміливіша нація у світі. Але без нашої допомоги їм не вижити", - відзначив Рейнсалу.

Також він закликав посилити санкції проти Росії.

"Якщо ми не готові прийняти невеликий збиток зараз, збиток для наших економік буде набагато більшим пізніше – якщо Росію не зупинять в Україні. Для цього морально необхідні санкції. Зараз ми не повинні йти на поступки. Одні лише розмови про це послаблюють нашу європейську позицію. Треба вистояти і навіть посилити санкції. Розумієте, історія XX століття повторюється, в Україні відбувається геноцид. Що ми робимо, щоб запобігти цьому? Як нас судитимуть онуки? Ці запитання турбують мене. Ми покоління Черчиллів чи Чемберленів? Історія твориться зараз. Я досить часто бував в Україні, знаю, що там відбувається, бомби падають на школи, лікарні. І ми говоримо про те, що наші рахунки за електроенергію чи газ стають занадто дорогими. Це недобре і може мати неприємні наслідки, але давайте дивитися на це в перспективі", - сказав Рейнсалу.

  • Нагадаємо, Естонія пропонує включити у восьмий пакет санкцій проти РФ повне енергетичне ембарго

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