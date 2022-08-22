Про це інформує ERR.

"Нам потрібно суттєво підвищити ціну агресії для агресора до настання зими. Семи пакетів поки що недостатньо для тиску на Путіна, щоб він припинив війну проти України", - сказав Рейнсалу.



Очільник естонського МЗС також заявив, що пропозиції Естонії включають повне ембарго на енергоносії, а також нові санкції щодо певних категорій товарів і осіб, виключених з попередніх пакетів. Естонія також прагне остаточно відокремити російські банки від банківської системи SWIFT. При цьому Рейнсалу додав, що поки що не буде вдаватися в додаткові подробиці стосовно цього.



Крім того, Естонія також запропонує кроки, які заборонять громадянам Росії вʼїзд до ЄС.



"Понад 10 мільйонів громадян Росії на цю мить мають право на в'їзд до Євросоюзу. Хтось має зробити перший крок. Сподіваюся, що вдасться досягти якоїсь загальноєвропейської згоди (у цьому питанні - Ред.)", - сказав Рейнсалу.



Він також зазначив, що Росія розраховувала на те, що Європа втомиться від війни в Україні.



"Треба сказати, що ця надія марна. Ми готові настільки допомогти Україні і тиснути на Росію настільки, що РФ буде змушена відступити. Важливо проявити рішучість і волю", - наголосив Рейнсалу.

Нагадаємо, 18 серпня Естонія закрила в'їзд росіянам із шенгенськими візами.

Того ж дня уряд Естонії прийняв рішення про відправлення в Україну ще одного пакету оборонної допомоги.

А 19 серпня стало відомо, що Естонія офіційно запропонує ЄC запровадити восьмий пакет санкцій проти РФ

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb