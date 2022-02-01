"Не тому, що скоро війна": Зеленський підписав указ про збільшення ЗСУ на 100 тис. осіб і підвищення зарплат військовим

Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, передає Еспресо.TV.



"Ми маємо захищати тих, хто захищає нас. І саме для цього, зокрема, розроблено Указ президента "Про зміцнення обороноздатності держави та привабливості військової служби". Цим указом передбачено, що грошове забезпечення всіх військових дорівнює не нижче за три мінімальні заробітні плати, перехід України до засад професійної армії, збільшення терміну дії контрактів, розробку концепції житлового забезпечення військових, ветеранів і членів їхніх сімей, систему кар'єрного росту офіцерів, а також збільшення протягом наступних трьох років чисельності ЗСУ на 100 тис. осіб професійної армії, створення додаткових 20 бригад ЗСУ", - повідомив президент.



За словами Володимира Зеленського, цей указ - старт переходу України на професійну армію.



"Цей указ - не тому, що скоро війна. Цей указ - для того, щоб скоро й надалі був мир в Україні.", - підсумував він.



Як ідеться на сайті Офісу президента, Володимир Зеленський постановив Кабміну вжити заходів щодо безумовного виконання вимог статті 35 Закону України "Про національну безпеку України" під час формування Бюджетної декларації на 2023 - 2025 роки; забезпечити підготовку та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкти щодо: внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", передбачивши фінансування на поступове підвищення зарплат військовим до рівня, визначеного Указом президента "Про додаткові заходи із забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців Збройних Сил України"; поетапного збільшення чисельності ЗСУ протягом 2022-2025 років на 100 тис. осіб для підвищення оборонних спроможностей держави; запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативної форми проходження строкової служби та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року.



Міноборони має розробити концепцію поступового переходу до формування ЗСУ на професійній основі, передбачивши збільшення термінів дії контрактів, зарплат військовим, які укладають довготермінові контракти, сформувати систему спецпідготовки та перепідготовки військових, які уклали довгострокові контракти. Також міністерство повинне прискорити розробку та внесення на розгляд Кабміну проєкту концепції забезпечення житлом військових ЗСУ та їхніх сімей, передбачивши запровадження спеціальної накопичувальної програми, забезпечити під час реалізації військової кадрової політики впровадження прозорої системи кар’єрного росту військових, обудованої на рейтинговій оцінці.



Указ набуває чинності з дня оприлюднення. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb