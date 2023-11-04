Ви не можете приїхати в ісламську країну й одягатися, як вам хочеться. Поводитися, як вам хочеться. Говорити, що вам хочеться. Бо від вас вимагатимуть дотримуватися правил.

Коли араби приїжджали відпочивати та шопитися в Україну, бо ЄС закрився через Ковід, готелі й ресторани, кавʼярні й магазини підлаштовувалися під вимоги гостей з Близького Сходу та Аравійської затоки. Це нормально: поважати гостей і поважати закони країн, до яких ти приїхав.

Те, що зараз натовпи мітингувальників витворяють у Європі, не є повагою. Демократія дозволила Європі збудувати економіку і соціум, в якому хочеться жити. Але сучасна демократія має памʼятати й те, що вона збудувала це життя тому, що у восьмому столітті лицарі Карла Мартелла зупинили під Пуатьє армію сарацинів. І дали шанс демократії взагалі зʼявитися на континенті.

Має вона памʼятати й козаків з поляками, які зупиняли турецькі орди під Хотином, а також давали їм прочуханки під Віднем в 1529 і 1683-му. Слава Богу, що великі лицарі дозволили Європі стати успішною, демократичною, толерантною. Але не варто ховати меч, поки ворог гострить свій.

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Сьогодення показує, що час — відносний. Ключові битви тривають усі століття. І наявність айфонів, старбаксів, небінарних особистостей та трансгендерів, можливість дискутувати з приводу 14 різних стАтей людини чи роздумувати над відмовою від викопного палива не означають, що минуле зникло. Воно тут. І загрози 8 століття залишилися.

Україна тому доказ. Залісся як почало ходити до нас у 12 столітті, так суне і досі. Не варто перековувати мечі на рала, допоки ворог вперто перековує на зброю усіляку сталь.

Так, зараз в Європі — воля. Думки, вибору, сексуальних стосунків і все таке… Але ключові війни тривають століттями. Змінюються лише фасони суконь, але не наміри. Так, ми всі за мир. І ми за те, щоб розуміти всіх. Але це не обовʼязково. Декого не варто розуміти, бо його цікавить лише те, як він гвалтуватиме твою дружину: після того, як тебе застрелить, чи до… І чи спалить він твій дім дощенту, чи так у ньому й оселиться… "Що було, те й тепер є, і що має статися, те вже ставалося. І Бог закличе минуле…" (Еклезіяст, 3:15).

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Про автора. Василь Зима, журналіст

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