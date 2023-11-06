Коли прочитала коментар Жовкви з приводу статті Залужного, одне питання виникло: чому на Банковій наших західних партнерів вважають середньостатистичними глядачами марафону? Чи просто сама Банкова увірувала у власну пропаганду ?

Невже там думають, що наші союзники, відправляючи допомогу, взагалі не здатні до аналізу очевидної інформації з полів війни? Чи вони чогось не розуміють щодо результатів контрнаступу? Чи не бачить Бахмута, Авдіївки й складної лінії фронту?

І невже справді хтось думає, що цього не знає ворог?… І що головнокомандувач видав їм якість "стратегічні секрети"…

Читайте також: Чи "вліз Залужний у не свою парафію"?

Дивний коментар, який тим паче дивний для дипломата. Не варто робити з союзників ідіотів, якщо так сильно залежиш від їх допомоги.

І напевно час вже зупинити це марафонне пабєдобєсіє в стилі "Росія скоро самоізолюється", а в Криму "зазнає таких невдач, яких ще не бачила"…

Бо після кожної такої "пʼянки" наступає похмілля, що сильно бʼє по голові реальністю. Важкою і складною.

Джерело

Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.