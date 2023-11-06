Не варто робити з союзників ідіотів...
Час вже зупинити це марафонне пабєдобєсіє в стилі "Росія скоро самоізолюється"
Коли прочитала коментар Жовкви з приводу статті Залужного, одне питання виникло: чому на Банковій наших західних партнерів вважають середньостатистичними глядачами марафону? Чи просто сама Банкова увірувала у власну пропаганду ?
Невже там думають, що наші союзники, відправляючи допомогу, взагалі не здатні до аналізу очевидної інформації з полів війни? Чи вони чогось не розуміють щодо результатів контрнаступу? Чи не бачить Бахмута, Авдіївки й складної лінії фронту?
І невже справді хтось думає, що цього не знає ворог?… І що головнокомандувач видав їм якість "стратегічні секрети"…
Читайте також: Чи "вліз Залужний у не свою парафію"?
Дивний коментар, який тим паче дивний для дипломата. Не варто робити з союзників ідіотів, якщо так сильно залежиш від їх допомоги.
І напевно час вже зупинити це марафонне пабєдобєсіє в стилі "Росія скоро самоізолюється", а в Криму "зазнає таких невдач, яких ще не бачила"…
Бо після кожної такої "пʼянки" наступає похмілля, що сильно бʼє по голові реальністю. Важкою і складною.
Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.2 Купівля 37.2Продаж 37.81
- EUR Купівля 39.61Продаж 40.58
- Актуальне
- Важливе