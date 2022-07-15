Не варто стримуватися: травматерапевтка розповіла про важливість плачу при проживанні утрати
Травматерапевтка, ЕМДР терапевтка, координаторка кризової психологічної служби міста Львова Оксана Наконечна розповіла про важливість плачу та проживання емоцій
Про це пані Наконечна розповіла в ексклюзивному інтервʼю для Еспресо.
За словами психологині, плач є одним з здорових способів реагування на емоційно важкі або неприємні події, тому стримувати його у жодному разі не варто. Причому, як пояснює Наконечна, це стосується усіх.
"Так само й чоловіки. Бо в нас оця ідея, що чоловіки не плачуть… Якби вони не мали плакати – в них би не було сльозових залоз. Плач може бути дуже помічний", - наголосила вона.
За її словами, проблеми можуть наставати лише тоді, коли людина надовго застрягає у такому стані, проте у цілому та на загал, плач завше приносить полегшення та є необхідним.
Наконечна також розповіла і про інші способи випускання емоцій.
"Дуже люблю про це говорити – про пісні. Поспівати. Проплакатись. Разом із кимось поспівати. Бо спільнотність дуже важлива в переживанні травми. Людина в травмі – вона потребує когось ще. Це дуже важливо. Людина потребує людей, потребує підтримки й потребує підтримати ще когось, відчути, що також щось робить добре. І звісно ще гумор! Це ідеально. І дуже здорово. Це наш ресурс і потенціал нашого суспільства", - сказала психологиня.
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