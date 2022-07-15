Про це пані Наконечна розповіла в ексклюзивному інтервʼю для Еспресо.

За словами психологині, плач є одним з здорових способів реагування на емоційно важкі або неприємні події, тому стримувати його у жодному разі не варто. Причому, як пояснює Наконечна, це стосується усіх.

"Так само й чоловіки. Бо в нас оця ідея, що чоловіки не плачуть… Якби вони не мали плакати – в них би не було сльозових залоз. Плач може бути дуже помічний", - наголосила вона.

За її словами, проблеми можуть наставати лише тоді, коли людина надовго застрягає у такому стані, проте у цілому та на загал, плач завше приносить полегшення та є необхідним.

Наконечна також розповіла і про інші способи випускання емоцій.

"Дуже люблю про це говорити – про пісні. Поспівати. Проплакатись. Разом із кимось поспівати. Бо спільнотність дуже важлива в переживанні травми. Людина в травмі – вона потребує когось ще. Це дуже важливо. Людина потребує людей, потребує підтримки й потребує підтримати ще когось, відчути, що також щось робить добре. І звісно ще гумор! Це ідеально. І дуже здорово. Це наш ресурс і потенціал нашого суспільства", - сказала психологиня.

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