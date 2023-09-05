Не вірю в жодні дипломатичні рішення між Україною і Росією, - Арсеній Яценюк
Про це екс-очільник уряду України заявив 5 вересня на спеціальній події "Про головне: фронт і відновлення" Київського безпекового форуму
"Не вірю в жодні дипломатичні рішення між Україною і Росією. Я не вірю, що за жодних обставин Путін чи його наступник вирішать виплатити шкоду, яку вони завдали Україні", - наголосив Арсеній Яценюк, який є головою Київського Безпекового Форуму.
За його словами, необхідно виробити міжнародний механізм, юридично зобов’язуючий механізм, "як притягнути Росію до відповідальності, як змусити Росію заплатити і як посадити до в’язниці цих російських злочинців".
Він висловив впевненість, що для України буде новий "план Маршалла": "Це має бути план вільного світу на чолі зі Сполученими Штатами, як захистити демократію і побудувати нову Україну".
Спеціальна подія "Про головне: фронт і відновлення" Київського безпекового форуму проходить 5 вересня за участю командувача Центрального командування США у 2008-10 роках і директора ЦРУ у 2011-12 роках генерала Девіда Петреуса та топових американських економістів.
Еспресо - інформаційний партнер події.
- Генерал Девід Петреус, коментуючи ситуацію на фронті, заявив, що не бачив нічого подібного з часів Другої світової. Він висловив впевненість, що "прогрес ЗСУ буде продовжуватись, і зрештою він стане сталим і ми побачимо це на полі бою".
- Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що війна триватиме, поки російські окупанти не звільнять всі наші території.
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