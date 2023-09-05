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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Данілов: війна триватиме, поки Україна не звільнить всі свої території від ворога

5 вересня, 2023 вiвторок
17:38
Війна з Росією На фото: Олексій Данілов

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що війна триватиме, поки російські окупанти не звільнять всі наші території

Про це Данілов розповів в ексклюзивному коментарі кореспондентам Еспресо.TV.

"Буде складно. Я хочу, щоб всі розуміли, що ми перебуваємо в стані війни. Дехто вже може це забув і вважає, що це закінчилось - ні, вона в активній фазі. І до того часу, поки ми її не закінчимо, не звільнимо всі наші території, вона буде продовжуватися", - наголосив секретар РНБО.

Також Данілов прокоментував важливість отримання Україною винищувачів F-16 у війні з російськими окупантами.

"Якщо у нас з вами немає пріоритету в повітрі, то це дуже складно", - сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України.

Що відомо про винищувачі F-16 для України

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

16 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати не відкладатимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16, Байден дозволив європейським країнам розпочати тренування. 22 липня Салліван також сказав, що українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у найближчі кілька тижнів.

11 серпня повідомлялося, що перша група українських пілотів завершить навчання на винищувачах F-16 не раніше наступного літа. Початку бойової підготовки передуватимуть 4-місячні мовні курси.

12 серпня у Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки можуть долучитися до тренувань українських пілотів на винищувачах F-16 на своїй території, якщо "буде досягнуто потенціалу для навчання в Європі".

Згодом речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Еспресо розповів, що робота щодо передачі F-16 Україні ведеться щодня: процес перемовин складний - всі країни, які входять до складу авіакоаліції ухвалюють колегіальне рішення.

Пізніше президент Румунії Клаус Йоганніс підтвердив, що країна навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16: там відкриють регіональний навчальний центр.

18 серпня стало відомо, що віцепрем'єр Нідерландів Вопке Хукстра підтвердив, що Сполучені Штати Америки схвалили відправку в Україну багатоцільових винищувачів F-16. Того ж дня радник з питань національної безпеки президента США Джейк Салліван під час пресконференції підтвердив інформацію про схвалення передачі Данією та Нідерландами F-16 Києву.

20 серпня Володимир Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть Україні 42 винищувачі F-16, а Данія, своєю чергою, ще 19 літаків. До так званої авіаційної коаліції також приєдналася Греція. Країна тренуватиме українських пілотів.

Також стало відомо, що Сполучені Штати готові вчити українських пілотів польотам на F-16, якщо європейські країни не встигатимуть із процесом навчання.

24 серпня прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час перебування в Києві підтвердив плани країни передати певну кількість винищувачів F-16 та долучитись до тренування пілотів. Також уряд Норвегії повідомив, що країна передасть Україні ракети IRIS-T. 

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен під час виступу на VI Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Захисники. Майбутнє" заявила, що країна намагатиметься передати літаки якнайшвидше.

Того ж дня Володимир Зеленський повідомив, що Португалія приєднається до навчання українських пілотів на F-16.

Згодом стало відомо, що Пентагон планує розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у США у вересні: спочатку вони вивчатимуть англійську мову, а потім розпочнуть льотні навчання.

На польському заводі планують виробляти 70-80% конструкції корпусу винищувачів F-16 до кінця наступного року.

Ввечері середи, 30 серпня, стало відомо, що частина українських пілотів уже успішно пройшла підготовчі заходи й може приступати до льотної підготовки на F-16.

Цього ж дня Румунія та Нідерланди домовилися про створення тренувального центру для українських пілотів F-16.

3 вересня Резніков заявив, що Україна може почати застосовувати літаки F-16 навесні 2024 року.  

РНБО
російська армія
ЗСУ
окупанти
F-16
Олексій Данілов
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