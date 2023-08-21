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Зеленський: Греція приєдналася до декларації G7 і тренуватиме українських пілотів на F-16

21 серпня, 2023 понедiлок
22:50
Війна з Росією F-16

Володимир Зеленський 21 серпня повідомив, що Греція приєдналася до так званої "авіаційної коаліції" та тренуватиме українських пілотів

Про це повідомляє "Укрінформ".

Таке рішення було прийняте за підсумками переговорів із грецьким прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом.

"Сьогодні ми маємо важливий результат для авіаційної коаліції: Греція візьме участь у тренуванні наших пілотів на F-16", - розповів президент України.

Він також подякував за майбутню оборонну підтримку від Греції та наголосив, що наразі обговорюються відповідні деталі. 

"Я назвав конкретні речі, які можуть прискорити завершення цієї страшної агресії", - поснив Зеленський.

Що відомо про винищувачі F-16 для України

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

16 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати не відкладатимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16, Байден дозволив європейським країнам розпочати тренування.

22 липня Салліван також сказав, що українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у найближчі кілька тижнів.

11 серпня повідомлялося, що перша група українських пілотів завершить навчання на винищувачах F-16 не раніше наступного літа. Початку бойової підготовки передуватимуть 4-місячні мовні курси.

Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся в Україні з начальником генштабу ЗС Словаччини. Серед тем обговорення було навчання пілотів на винищувачах F-16.

12 серпня у Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки можуть долучитися до тренувань українських пілотів на винищувачах F-16 на своїй території, якщо "буде досягнуто потенціалу для навчання в Європі".

Згодом речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Еспресо розповів, що робота щодо передачі F-16 Україні ведеться щодня: процес перемовин складний - всі країни, які входять до складу "авіакоалції" ухвалюють колегіальне рішення.

А президент Румунії Клаус Йоганніс підтвердив, що країна навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16: там відкриють регіональний навчальний центр.

17 серпня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна не зможе отримати від західних партнерів винищувачі F-16 найближчої осені чи зими, тож необхідно посилити ППО. Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що партнери стали ближче до надання F-16 Україні, а очільник МЗС Дмитро Кулеба натякнув на хороші новини незабаром.

18 серпня стало відомо, що віцепрем'єр Нідерландів Вопке Хукстра підтвердив, що 17 серпня Сполучені Штати Америки схвалили відправку в Україну багатоцільових винищувачів F-16

Також 18 серпня радник з питань національної безпеки президента США Джейк Салліван під час пресконференції підтвердив інформацію про схвалення передачі Данією та Нідерландами F-16 Києву.

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував партнерам зі США, Данії та Нідерландів, які готові надати Україні винищувачі F-16 після завершення навчання наших пілотів.

У неділю, 20 серпня, Володимир Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть Україні 42 винищувачі F-16, а Данія, своєю чергою, ще 19 літаків.

У понеділок, 21 серпня, президент Володимир Зеленський прибув до Греції, аби взяти участь у саміті Україна – Балкани та зробити разом усе можливе для захисту людей.

Світ
Греція
Володимир Зеленський
F-16
допомога Україні
зброя для України
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