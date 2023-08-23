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Міністерка оборони Нідерландів про передачу Україні F-16: Працюємо над тим, щоб це сталося якнайшвидше

23 серпня, 2023 середа
11:20
Війна з Росією На фото: Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен під час виступу на VI Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Захисники. Майбутнє" заявила, що країна намагатиметься передати літаки якнайшвидше

Про це інформує кореспондент Еспресо.TV.

"Найближчим часом, ми працюємо над цим. Ми почали навчання українських пілотів та технічних фахівців. Україна працює над інфраструктурою в країні, США дали першу згоду. Отож ми усі працюємо аби це сталося якнайшвидше, однак це займе трохи часу, тож я не можу дати точної відповіді", - сказала Оллонґрен.

На ветеранському форумі міністерка оборони Нідерландів наголосила, що нині визначаю точну кількість винищувачів, які передадуть Україні.

"Разом із Данією, ми погодились надати F-16, ми обговорюємо точну цифру, адже нам потрібна якась кількість і для навчань українських пілотів. Отож, я гадаю, що велика частина тих F-16, що ми маємо, відправиться в Україну, проте нам ще треба обговорити точну цифру", - додала Оллонґрен.

Нагадаємо, 22 серпня очільниця міністерства оборони Нідерландів прибула до Києва.

Що відомо про винищувачі F-16 для України

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

16 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати не відкладатимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16, Байден дозволив європейським країнам розпочати тренування.

Згодом речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Еспресо розповів, що робота щодо передачі F-16 Україні ведеться щодня: процес перемовин складний - всі країни, які входять до складу "авіакоалції" ухвалюють колегіальне рішення.

А президент Румунії Клаус Йоганніс підтвердив, що країна навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16: там відкриють регіональний навчальний центр.

18 серпня стало відомо, що віцепрем'єр Нідерландів Вопке Хукстра підтвердив, що 17 серпня Сполучені Штати Америки схвалили відправку в Україну багатоцільових винищувачів F-16

Також 18 серпня радник з питань національної безпеки президента США Джейк Салліван під час пресконференції підтвердив інформацію про схвалення передачі Данією та Нідерландами F-16 Києву.

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував партнерам зі США, Данії та Нідерландів, які готові надати Україні винищувачі F-16 після завершення навчання наших пілотів.

У неділю, 20 серпня, Володимир Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть Україні 42 винищувачі F-16, а Данія, своєю чергою, ще 19 літаків. 

21 серпня Зеленський повідомив, що Греція також приєдналася до так званої "авіаційної коаліції" та тренуватиме українських пілотів. 

Світ
зброя
Нідерланди
F-16
допомога Україні
зброя для України
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