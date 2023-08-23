Міністерка оборони Нідерландів про передачу Україні F-16: Працюємо над тим, щоб це сталося якнайшвидше

Про це інформує кореспондент Еспресо.TV.

"Найближчим часом, ми працюємо над цим. Ми почали навчання українських пілотів та технічних фахівців. Україна працює над інфраструктурою в країні, США дали першу згоду. Отож ми усі працюємо аби це сталося якнайшвидше, однак це займе трохи часу, тож я не можу дати точної відповіді", - сказала Оллонґрен.

На ветеранському форумі міністерка оборони Нідерландів наголосила, що нині визначаю точну кількість винищувачів, які передадуть Україні.

"Разом із Данією, ми погодились надати F-16, ми обговорюємо точну цифру, адже нам потрібна якась кількість і для навчань українських пілотів. Отож, я гадаю, що велика частина тих F-16, що ми маємо, відправиться в Україну, проте нам ще треба обговорити точну цифру", - додала Оллонґрен.

Нагадаємо, 22 серпня очільниця міністерства оборони Нідерландів прибула до Києва.

Що відомо про винищувачі F-16 для України

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

16 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати не відкладатимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16, Байден дозволив європейським країнам розпочати тренування.

Згодом речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Еспресо розповів, що робота щодо передачі F-16 Україні ведеться щодня: процес перемовин складний - всі країни, які входять до складу "авіакоалції" ухвалюють колегіальне рішення.

А президент Румунії Клаус Йоганніс підтвердив, що країна навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16: там відкриють регіональний навчальний центр.

18 серпня стало відомо, що віцепрем'єр Нідерландів Вопке Хукстра підтвердив, що 17 серпня Сполучені Штати Америки схвалили відправку в Україну багатоцільових винищувачів F-16

Також 18 серпня радник з питань національної безпеки президента США Джейк Салліван під час пресконференції підтвердив інформацію про схвалення передачі Данією та Нідерландами F-16 Києву.

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував партнерам зі США, Данії та Нідерландів, які готові надати Україні винищувачі F-16 після завершення навчання наших пілотів.

У неділю, 20 серпня, Володимир Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть Україні 42 винищувачі F-16, а Данія, своєю чергою, ще 19 літаків.

21 серпня Зеленський повідомив, що Греція також приєдналася до так званої "авіаційної коаліції" та тренуватиме українських пілотів.