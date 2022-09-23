Не вистачає 4 см кістки: оприлюднили світлину захисника Маріуполя Михайла Діанова, який повернувся з російського полону
Журналістка Віолетта Кіртока опублікувала світлини захисника Маріуполя Михайла Діанова, якого звільнили 21 вересня з полону
Про це вона повідомила у себе в facebook.
"Ціна полону. І яскравий доказ "гуманності" наших ворогів. Рука Михайла Діанова, захисника Азовсталі, якого звільнили 21 вересня після чотирьох місяців полону. Поранена рука не те що не зрослася. В ній не вистачає 4-х сантиметрів кістки. Лікування і поновлення явно розтягнеться надовго", - йдеться у повідомленні.
Також Віолетта Кіртока додала серед знімків реквізити картки сестри Михайла.
"Що пережили ці незламні люди….Тепер їм потрібна наша допомога. Різна. Грошова. Моральна. Соціальна. Медична. Серед знімків - реквізити картки сестри Михайла", - йдеться у повідомленні.
- Як відомо, 21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України. Операція зі звільнення полонених містила три складові - обмін українців на кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, звільнення 5 командирів за сприяння президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та звільнення 10 іноземців, які воювали за Україну.
- 22 вересня двоє військових з Тернопільщини - Михайло Діанов з позивним Борода та Катерина Поліщук на псевдо Пташка, яких вдалося звільнити з російського полону, нарешті зустрілися зі своїми рідними
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