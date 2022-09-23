Про це вона повідомила у себе в facebook.

"Ціна полону. І яскравий доказ "гуманності" наших ворогів. Рука Михайла Діанова, захисника Азовсталі, якого звільнили 21 вересня після чотирьох місяців полону. Поранена рука не те що не зрослася. В ній не вистачає 4-х сантиметрів кістки. Лікування і поновлення явно розтягнеться надовго", - йдеться у повідомленні.

Також Віолетта Кіртока додала серед знімків реквізити картки сестри Михайла.

"Що пережили ці незламні люди….Тепер їм потрібна наша допомога. Різна. Грошова. Моральна. Соціальна. Медична. Серед знімків - реквізити картки сестри Михайла", - йдеться у повідомленні.