Не всі лідери ЄС розуміють масштаби і наслідки вторгнення РФ в Україну, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що не всі лідери країн Євросоюзу усвідомлюють наслідки нового нападу Росії на Україну
Про це повідомляє Офіс президента.
"Те, що я чую, - більшість країн Європейського Союзу та Східного партнерства підтримують позицію України. Всі розуміють, що ціна буде дуже високою. Але ніхто навіть не уявляє обсяг жертв і втрачених життів. Ніхто цього не хоче", - сказав Володимир Зеленський під час зустрічі з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі.
Він висловив невпевненість у тому, що всі президенти країн ЄС однаково усвідомлюють це.
"Тому що не всі лідери, на жаль, однаково розуміють у цілому, що відбувається на наших кордонах", - пояснив Зеленський.
Він додав, що найголовніше, щоб ціну вторгнення в Україну усвідомлювала РФ.
"Тому що людей втрачатимуть і вони. Не дай Боже. Все-таки ми віримо саме в дипломатичний формат перемовин", - наголосив президент.
- Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс працює над новою стратегічною концепцією, яка буде враховувати агресивну поведінку РФ.
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