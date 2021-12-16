Нова стратегічна концепція НАТО буде розроблятися з урахуванням зміни поведінки РФ, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс працює над новою стратегічною концепцією, яка буде враховувати агресивну поведінку РФ
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на заяву Столтенберга під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у четвер, 16 грудня.
"Ми вирішили розробити нову стратегічну концепцію, яка буде погоджена наступного року на саміті НАТО в Мадриді", - заявив Єнс Столтенберг.
За словами генсека НАТО, з того часу, як альянс затвердив стратегічну концепцію десять років тому, світ змінився. Зокрема, змінилася поведінка Росії, і нова концепція повинна відображати цю зміну.
"У чинному стратегічному концепті ми називаємо РФ стратегічним партнером, але наразі ми бачимо її як агресивну країну, яка захоплює територію сусідів і дестабілізує Україну", - зазначив Столтенберг.
Він додав, що в НАТО тільки почали процес розробки нової стратегічної концепції, проте у ній має бути відображений висновок, що альянсу необхідно близько працювати з такими партнерами, як Україна.
Столтенберг ще раз підкреслив, що Україна як суверенна держава має право самостійно вибирати свій шлях, і РФ не може заперечувати проти її вступу до НАТО.
- Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вимагає юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.
- Помічниця Держсекретаря США Карен Донфрід під час візиту до Москви висловила стурбованість через нарощування військової активності РФ біля українських кордонів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.06
Купівля 27.06Продаж 27.31
-
EUR
Купівля 30.42Продаж 30.84
- Актуальне
- Важливе