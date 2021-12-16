Нова стратегічна концепція НАТО буде розроблятися з урахуванням зміни поведінки РФ, - Столтенберг

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на заяву Столтенберга під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у четвер, 16 грудня.



"Ми вирішили розробити нову стратегічну концепцію, яка буде погоджена наступного року на саміті НАТО в Мадриді", - заявив Єнс Столтенберг.



За словами генсека НАТО, з того часу, як альянс затвердив стратегічну концепцію десять років тому, світ змінився. Зокрема, змінилася поведінка Росії, і нова концепція повинна відображати цю зміну.



"У чинному стратегічному концепті ми називаємо РФ стратегічним партнером, але наразі ми бачимо її як агресивну країну, яка захоплює територію сусідів і дестабілізує Україну", - зазначив Столтенберг.



Він додав, що в НАТО тільки почали процес розробки нової стратегічної концепції, проте у ній має бути відображений висновок, що альянсу необхідно близько працювати з такими партнерами, як Україна.



Столтенберг ще раз підкреслив, що Україна як суверенна держава має право самостійно вибирати свій шлях, і РФ не може заперечувати проти її вступу до НАТО.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вимагає юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.

Помічниця Держсекретаря США Карен Донфрід під час візиту до Москви висловила стурбованість через нарощування військової активності РФ біля українських кордонів.