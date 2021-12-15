Помічниця Блінкена заявила про підтримку територіальної цілісності України під час візиту до Москви

Про це йдеться у заяві посольства США у РФ.

Під час зустрічей із заступником очільника адміністрації президента РФ Дмитром Козаком та заступником глави МЗС Росії Сергієм Рябковим Донфрід підтвердила відданість США суверенітету та територіальній цілісності України.

"Помічниця держсекретаря наголосила, що прогрес у припиненні конфлікту на Сході України можливий у разі виконання Мінських домовленостей, та зазначила, що США готові сприяти дипломатичним зусиллям у цьому питанні", - йдеться у заяві.

Зазначається, що Рябков передав Донфрід пропозиції РФ щодо європейської безпеки для Вашингтону і його союзників.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вимагає юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.

Міністерство закордонних справ Російської Федерації виступило з вимогою, щоб НАТО офіційно відкликало заяву про можливість вступу України та Грузії до Альянсу.

Президент США Джо Байден заявив, що не приймає окреслених Кремлем "червоних ліній" стосовно України.

У МЗС Грузії назвали неприйнятною заяву Росії про неприпустимість розширення НАТО на схід.