У МЗС Грузії відреагували на заяву Росії про неприпустимість вступу країни до НАТО

Про це йдеться у заяві МЗС Грузії, повідомляє Грузія Online.

Таким чином, офіційний Тбілісі відреагував на заяву Кремля, який зажадав офіційно дезавуювати рішення Бухарестського саміту про те, що двері Альянсу відчинені для Грузії та України.

"3 квітня 2008 року на саміті у Бухаресті лідери країн-членів НАТО ухвалили рішення про те, що Грузія та Україна стануть членами НАТО. Вищезгадане є надзвичайно важливим політичним рішенням, що ґрунтується на консенсусі. Воно спирається на фундаментальний принцип міжнародного права, за яким усі держави мають суверенне право обирати свій власний зовнішньополітичний курс. Разом з тим, це рішення випливає зі статті 10 Північноатлантичного договору, згідно з якою будь-яка європейська країна, яка розділяє принципи Договору та робить внесок у безпеку Північноатлантичного регіону, може стати членом НАТО", - йдеться у заяві.

Також у МЗС Грузії наголосили, що вступ до НАТО – суверенне рішення країни, яке ґрунтується на волі більшості населення та відображено у Конституції Грузії.

"Будь-яка заява, зроблена третьою стороною щодо перегляду рішення Бухарестського саміту, яка суперечить фундаментальним принципам та нормам міжнародного права, є неприйнятною. Головним викликом європейської та євроатлантичної архітектури безпеки сьогодні є дії РФ, які виявляються в окупації та анексії територій сусідніх країн, нехтуванні базовими принципами міжнародного права та невиконання взятих на себе зобов'язань", — наголосили у МЗС Грузії.