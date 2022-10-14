Про це повідомляє САП.

Зазначається, що нардепка не внесла до своєї декларації про доходи за 2020 рік відомості про володіння двома квартирами в Києві, нежитловими приміщеннями в Харкові та автівкою. Сукупна вартість усього майна, не внесеного в декларацію, перевищує 4,4 млн грн.

НАБУ додає, що це більш ніж у 500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб. Цим Колісник порушила вимоги пп. 2, 3 ч. 1 ст. 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Наразі нардепці оголосили підозру за статтею ч. 1 ст. 366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації).

12 жовтня стало відомо, що до суду скеровано справу депутата Київської міськради Владислава Трубіцина, якого підозрюють в хабарі на 1,39 млн грн.