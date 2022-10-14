Не задекларувала майно на понад 4 млн грн: НАБУ та САП повідомили про підозру нардепці-"слузі" Колісник
Про підозру в декларуванні недостовірних відомостей до е-декларації на понад 4 млн грн повідомли народній депутатці від партії "Слуга Народу" Анні Колісник
Про це повідомляє САП.
Зазначається, що нардепка не внесла до своєї декларації про доходи за 2020 рік відомості про володіння двома квартирами в Києві, нежитловими приміщеннями в Харкові та автівкою. Сукупна вартість усього майна, не внесеного в декларацію, перевищує 4,4 млн грн.
НАБУ додає, що це більш ніж у 500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб. Цим Колісник порушила вимоги пп. 2, 3 ч. 1 ст. 46 Закону України "Про запобігання корупції".
Наразі нардепці оголосили підозру за статтею ч. 1 ст. 366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації).
- 12 жовтня стало відомо, що до суду скеровано справу депутата Київської міськради Владислава Трубіцина, якого підозрюють в хабарі на 1,39 млн грн.
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