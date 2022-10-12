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До суду скерували справу депутата Київради Трубіцина, якого підозрюють в хабарі на 1,39 млн грн

12 жовтня, 2022 середа
20:16
Кримінал Владислав Трубіцин

ДБР скерувало до суду справу депутата Київської міськради Владислава Трубіцина, якого підозрюють в хабарі на 1,39 млн грн

Про це інформує Національне антикорупційне бюро України.

Пресслужба НАБУ повідомила про скерування до суду справи Владислава Трубіцина.

"Одержання 1,39 млн грн неправомірної вигоди депутатом Київміськради: скеровано до суду. На лаві підсудних опинився депутат Київміськради, який організував схему з отримання неправомірної вигоди за розміщення так званих «купав» (точок сезонної пересувної торгівлі)", - йдеться в повідомленні.

  • Нагадаємо, 9 лютого 2022 "слугу" Трубіцина з комісії Київради та інших викритих на хабарі в 1,26 млн грн затримали за дозвіл на роботу МАФів. 
  • 11 лютого ВАКС заарештував викритого на хабарництві "слугу" Трубіцина на два місяці з можливістю внести заставу в 14,886 млн грн. Також Вищий антикорсуд обрав підозрюваному, ймовірному співучаснику Трубіцина, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави на суму 2 481 000 грн. Ще одного підозрюваного арештували з можливістю внесення застави у розмірі 1 488 600 грн.
  • 14 лютого НАБУ опублікувало відео перемовин учасників у справі щодо отримання хабаря нардепом-"слугою" Трубіциним. У Бюро зазначили, що зібрані матеріали є частиною доказової бази, і показують "поза лаштунки" організації торгівлі у столиці.
  • 18 лютого головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов заявив, що у 2010 році Владислав Трубіцин підробив посвідчення інспектора енергонагляду і намагався "інспектувати" два ринки в Ізюмі.
  • Депутат Київради Владислав Трубіцин, якого спіймали на отриманні 1,39 млн грн хабаря, зупинив своє членство у партії "Слуга Народу", поки триває слідство. 

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НАБУ
Слуга народу
новини Києва
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