До суду скерували справу депутата Київради Трубіцина, якого підозрюють в хабарі на 1,39 млн грн
ДБР скерувало до суду справу депутата Київської міськради Владислава Трубіцина, якого підозрюють в хабарі на 1,39 млн грн
Про це інформує Національне антикорупційне бюро України.
Пресслужба НАБУ повідомила про скерування до суду справи Владислава Трубіцина.
"Одержання 1,39 млн грн неправомірної вигоди депутатом Київміськради: скеровано до суду. На лаві підсудних опинився депутат Київміськради, який організував схему з отримання неправомірної вигоди за розміщення так званих «купав» (точок сезонної пересувної торгівлі)", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, 9 лютого 2022 "слугу" Трубіцина з комісії Київради та інших викритих на хабарі в 1,26 млн грн затримали за дозвіл на роботу МАФів.
- 11 лютого ВАКС заарештував викритого на хабарництві "слугу" Трубіцина на два місяці з можливістю внести заставу в 14,886 млн грн. Також Вищий антикорсуд обрав підозрюваному, ймовірному співучаснику Трубіцина, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави на суму 2 481 000 грн. Ще одного підозрюваного арештували з можливістю внесення застави у розмірі 1 488 600 грн.
- 14 лютого НАБУ опублікувало відео перемовин учасників у справі щодо отримання хабаря нардепом-"слугою" Трубіциним. У Бюро зазначили, що зібрані матеріали є частиною доказової бази, і показують "поза лаштунки" організації торгівлі у столиці.
- 18 лютого головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов заявив, що у 2010 році Владислав Трубіцин підробив посвідчення інспектора енергонагляду і намагався "інспектувати" два ринки в Ізюмі.
- Депутат Київради Владислав Трубіцин, якого спіймали на отриманні 1,39 млн грн хабаря, зупинив своє членство у партії "Слуга Народу", поки триває слідство.
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