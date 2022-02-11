Хабар у 1,26 млн грн: суд обрав запобіжний захід одному з фігурантів справи "слуги" Трубіцина
Вищий антикорупційний суд України обрав підозрюваному, ймовірному співучаснику депутата Київради Владислава Трубіцина, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави на суму 2 481 000 грн
Про це повідомляє ВАКС.
Чоловіка взяли під варту в залі суду. Його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.
У разі внесення застави на підозрюваного покладаються такі процесуальні обов’язки:
- не залишати населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу детектива, прокурора, суду;
- повідомляти детектива, прокурора, суд про зміну свого місьця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними;
- здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в’їзд в Україну, носити електронний засіб контролю.
- Нагадаємо, що детективи НАБУ затримали під час отримання хабара в 1,26 млн грн депутата Київради ("слугу народу" Владислава Трубіцина) та інших посадовців.
- Голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк заявила про позачергове скликання київського осередку партії через затримання "слуги" - голови комісії Київради з підприємництва та благоустрою Владислава Трубіцина, а також його помічника при отриманні хабаря в 1 млн 260 тис. грн.
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