"Слугу" Трубіцина з комісії Київради затримали на хабарі в 1,26 млн грн за дозвіл на роботу МАФів, - Бутусов
Детективи НАБУ затримали під час отримання хабара Слугу народу, голову комісії Київради з підприємництва та благоустрою Владислава Трубіцина, а також його помічника при отриманні хабара в 1 млн 260 тис. грн
Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на сторінці у Facebook.
"Хабарники вимагали гроші від підприємця за видачу річного дозволу на роботу для мережі МАФів – "черепашок", для ведення торгівлі у центрі Києва", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, Трубіцин – ключова людина у видачі дозволів на МАФи у Києві. Він пов'язаний з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, який до свого походу в політику займався як юрист та лобіст оформленням дозволів на МАФи, літник майданчика ресторанів та об'єкти нерухомості у Києві. Саме Єрмак, за словами мера Києва Кличка, призначив свою людину Олексія Кулеба на посаду начальника департаменту благоустрою Києва.
Вказано, що Трубіцин був безпосередньо пов'язаний і з Кулебою та з Єрмаком.
"НАБУ розкрила чергову корупційну схему Слуг народу. Але очевидно, що Президент Зеленський захищатиме Трубіцина також як інших корупціонерів у своєму оточенні – Татарова та Трухіна. Трубіцин є одним з найбільш впливових та довірених осіб ВП у Києві, одним з тих, хто вирішує будь-які питання Слуг народу у столиці", - додав Бутусов.
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