Київський осередок "Слуги Народу" скликає позачергове засідання через затримання депутата Трубіцина на хабарі

Про це Шуляк написала у Facebook.



"Ми вважаємо, що політична відповідальність повинна бути набагато швидшою, ніж кримінальна чи адміністративна. Особливо за діяння, які можна розглядати як корупційні. Саме тому я, вже сьогодні, видала розпорядження про скликання, відповідно до ст. 9.1.4 Статуту Партії, позачергової конференції Київської міської організації Політичної партії "Слуга народу" для розгляду цього інциденту і ухвалення відповідних рішень по відношенню до Владислава Трубіцина", - йдеться у повідомленні.



Шуляк наголосила, що у владі столиці процвітає корупція, і до неї причетні підлеглі міського голови. Голова "Слуги Народу" сподівається, що з боку мера Києва реакція буде швидкою.

"Ми чекаємо на всебічне та ретельне розслідування справи антикорупційними та правоохоронними органами. Саме наша політична команда забезпечила все необхідне для того, щоб Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Вищий антикорупційний суд були захищені від будь-яких посягань і мали твердий правовий фундамент", - зазначила Шуляк.

