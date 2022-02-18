Нардепа-"слугу" Трубіцина раніше судили за підробку посвідчення інспектора енергонагляду, - Бутусов

Про це повідомляє головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов.



"Виявляється, 27-річний Трубіцин підробив посвідчення інспектора енергонагляду і з'явився з фіктивними перевірками на два ринки в Ізюмі. На одному з ринків аферистові-початківцю повірили, на іншому - затримали і здали в поліцію", - зазначив Бутусов.



Він додав, що через молодість підсудного та те, що його дії не спричинили матеріальної шкоди, суд звільнив Трубіцина від кримінальної відповідальності. Сам Трубіцин на засідання не прийшов.



"І ось через 10 років Трубіцин придумав значно соліднішу аферу - увійшов до першої п'ятірки партії "Слуга народу" в Києві і почав під "дахом" голови Офісу Президента Андрія Єрмака та заступника голови ОП Олега Татарова вимагати гроші з власників кіосків", - написав журналіст.









Нагадаємо, 9 лютого 2022 "слугу" Трубіцина з комісії Київради затримали на хабарі в 1,26 млн грн за дозвіл на роботу МАФів.

11 лютого ВАКС заарештував викритого на хабарництві "слугу" Трубіцина на два місяці з можливістю внести заставу в 14,886 млн грн.

14 лютого НАБУ опублікувало відео перемовин учасників у справі щодо отримання хабаря нардепом-"слугою" Трубіциним.