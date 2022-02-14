НАБУ опублікувало відео перемовин учасників у справі щодо отримання хабаря нардепом-"слугою" Трубіциним
Національне антикорупційне бюро оприлюднило відео перемовин учасників у справі за підозрою депутата Київської міськради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина і ще п’ятьох фігурантів, викритих на одержанні хабаря
Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі НАБУ.
У Бюро зазначили, що зібрані матеріали є частиною доказової бази, і показують “поза лаштунки” організації торгівлі у столиці.
Раніше Вищий антикорупційний суд обрав п`ятьом фігурантам справи запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із альтернативою у вигляді застави.
Для депутата визначили заставу у 14,8 млн гривень. У НАБУ додали, що питання запобіжного заходу щодо шостого учасника ще вирішується.
- Нагадаємо, що детективи НАБУ затримали під час отримання хабара в 1,26 млн грн депутата Київради ("слугу народу" Владислава Трубіцина) та інших посадовців.
- Голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк заявила про позачергове скликання київського осередку партії через затримання "слуги" - голови комісії Київради з підприємництва та благоустрою Владислава Трубіцина, а також його помічника при отриманні хабаря в 1 млн 260 тис. грн.
- 11 лютого ВАКС заарештував викритого на хабарництві "слугу" Трубіцина на два місяці з можливістю внести заставу в 14,886 млн грн.
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