НАБУ опублікувало відео перемовин учасників у справі щодо отримання хабаря нардепом-"слугою" Трубіциним

Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі НАБУ.



У Бюро зазначили, що зібрані матеріали є частиною доказової бази, і показують “поза лаштунки” організації торгівлі у столиці.



Раніше Вищий антикорупційний суд обрав п`ятьом фігурантам справи запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із альтернативою у вигляді застави.



Для депутата визначили заставу у 14,8 млн гривень. У НАБУ додали, що питання запобіжного заходу щодо шостого учасника ще вирішується.



Нагадаємо, що детективи НАБУ затримали під час отримання хабара в 1,26 млн грн депутата Київради ("слугу народу" Владислава Трубіцина) та інших посадовців.

Голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк заявила про позачергове скликання київського осередку партії через затримання "слуги" - голови комісії Київради з підприємництва та благоустрою Владислава Трубіцина, а також його помічника при отриманні хабаря в 1 млн 260 тис. грн.

11 лютого ВАКС заарештував викритого на хабарництві "слугу" Трубіцина на два місяці з можливістю внести заставу в 14,886 млн грн. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb