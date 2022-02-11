ВАКС заарештував викритого на хабарництві "слугу" Трубіцина на два місяці з можливістю внести заставу в 14,886 млн грн
У п'ятницю, 11 лютого, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід депутату Київради Владиславу Трубіцину у вигляді 60 діб тримання під вартою з можливістю внесення застави у 14 млн 886 тис. грн
Про це повідомляє Укрінформ.
"Клопотання - задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Трубіцина Владислава Сергійовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 9 квітня. Визначити Трубіцину заставу у розмірі шести тисяч прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 14 мільйонів 886 тисяч гривень", - заявила слідча суддя.
Нагадаємо, що 9 лютого детективи Національного антикорупційонго бюро затримали під час отримання хабара в 1,26 млн грн депутата Київради, "слугу народу" Владислава Трубіцина, та інших посадовців.
У п'ятницю, 11 лютого, Вищий антикорсуд обрав підозрюваному, ймовірному співучаснику Трубіцина, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави на суму 2 481 000 грн. Ще одного підозрюваного арештували з можливістю внесення застави у розмірі 1 488 600 грн.
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