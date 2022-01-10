"Не захищають від коронавірусу": МОЗ закликало припинити використовувати пластикові прозорі маски

Про це повідомляє МОЗ у Facebook.



У міністерстві зазначають, що пластикові прозорі маски не мають нічого спільного із засобом індивідуального захисту, про них також не згадується в жодному документі, що регулює протиепідемічні правила.



"Фактично, люди, які використовують такі пластикові маски, не мають жодного ефективного засобу індивідуального захисту", - наголосили у МОЗ.



Це пов’язано з тим, що такі маски не прилягають щільно до обличчя, а тому не захищають від інфікування ні того, хто її носить, ні людей поруч.



Міністерство наголошує, що натомість необхідно використовувати захисні медичні маски чи респіратори, які повністю закривають ніс та рот. Не варто використовувати марлеві маски - вони не забезпечують належного рівня захисту.



Крім цього, маску рекомендують змінювати кожні чотири години або як тільки вона стала вологою. Маску не можна використовувати повторно і чіпати її зовнішню частину руками.



Знімати маску потрібно з вух за гумки по боках. Після цього її необхідно згорнути та викинути у смітник.



Нагадаємо, японські вчені створили маски, які світяться від слідів COVID-19.