Японські вчені створили маски, які світяться від слідів COVID-19

Про це повідомляє Kyodo News.



У лютому минулого року команда ввела самкам страусів неактивну і не загрозливу форму коронавірусу, а потім витягнула велику кількість антитіл з яєць, які вони відклали.



Страуси здатні виробляти кілька різних видів антитіл, які нейтралізують чужорідні речовини в організмі.



Після цього команда розробила спеціальний фільтр та помістила його усередину маски для обличчя. Фільтр можна вийняти та обприскати флуоресцентним барвником, що містить антитіла до коронавірусу з яєць страуса. Якщо вірус присутній на фільтрі, він світиться під ультрафіолетовим світлом.



Команда протягом 10 днів проводила експерименти з 32 людьми, інфікованими коронавірусом. Вчені виявили, що всі маски, які носили заражені COVID-19, світилися під ультрафіолетом.



Тестування масок продовується. Команда прагне отримати дозвіл уряду на їх продаж наступного року. Також вони мають на меті розширити експеримент і охопити 150 учасників.



Президент університету заявив, що він сам виявився COVID-позитивним після того, як одягнув одну з експериментальних масок. Свій статус він підтвердив за допомогою ПЛР-тесту.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

