Японські вчені створили маски, які світяться від слідів COVID-19
Команда Кіотського університету в Японії розробила маски, які світяться під ультрафіолетовим світлом, якщо містять сліди коронавірусу
Про це повідомляє Kyodo News.
У лютому минулого року команда ввела самкам страусів неактивну і не загрозливу форму коронавірусу, а потім витягнула велику кількість антитіл з яєць, які вони відклали.
Страуси здатні виробляти кілька різних видів антитіл, які нейтралізують чужорідні речовини в організмі.
Після цього команда розробила спеціальний фільтр та помістила його усередину маски для обличчя. Фільтр можна вийняти та обприскати флуоресцентним барвником, що містить антитіла до коронавірусу з яєць страуса. Якщо вірус присутній на фільтрі, він світиться під ультрафіолетовим світлом.
Команда протягом 10 днів проводила експерименти з 32 людьми, інфікованими коронавірусом. Вчені виявили, що всі маски, які носили заражені COVID-19, світилися під ультрафіолетом.
Тестування масок продовується. Команда прагне отримати дозвіл уряду на їх продаж наступного року. Також вони мають на меті розширити експеримент і охопити 150 учасників.
Президент університету заявив, що він сам виявився COVID-позитивним після того, як одягнув одну з експериментальних масок. Свій статус він підтвердив за допомогою ПЛР-тесту.
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