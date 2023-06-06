Про це повідомляє The Tennis Letter у twitter.

Світоліна, яка займає у рейтингу WTA 192 місце, поступилася другій ракетці світу Сабаленко з рахунком 4:6, 4:6. Після матчу білоруска, яка виступає у Парижі у нейтральному статусі, демонстративно підійшла до сітки та очікувала, коли українка потисне їй руку.

"Не знаю, чому Сабаленко чекала на мене біля сітки. Мені здається, що я досить чітко висловлювала свою позицію. Чи розігріла вона цим ситуацію на трибунах? На жаль, думаю, що так", - сказала Світоліна, на адресу якої через відмову привітати суперницю почали свистіти вболівальники.

"Я не звертаю на це особливої ​​уваги. У мене є своя позиція, і я її дотримуюся. Я не збираюся продавати свою країну заради симпатій людей", - пояснила Світоліна, яка була останньою представницею на турнірі Grand Slam. 5 червня "Ролан Гаррос" залишила Леся Цуренко, яка знялася з матчу 1/8 фіналу проти першої ракетки світу Іги Швьонтек через погане самопочуття.

Ролан Гаррос

Париж, Франція

6 червня

Жінки

1/4 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) – Аріна Сабаленко - 4:6, 4:6