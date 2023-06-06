"Не збираюся продавати свою країну": Світоліна відмовилася тиснути руку білорусці після чвертьфіналу "Ролан Гаррос"
Українська тенісистка Еліна Світоліна відмовилася тиснути руку Аріні Сабаленко з Білорусі після поразки у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Франції
Про це повідомляє The Tennis Letter у twitter.
Світоліна, яка займає у рейтингу WTA 192 місце, поступилася другій ракетці світу Сабаленко з рахунком 4:6, 4:6. Після матчу білоруска, яка виступає у Парижі у нейтральному статусі, демонстративно підійшла до сітки та очікувала, коли українка потисне їй руку.
"Не знаю, чому Сабаленко чекала на мене біля сітки. Мені здається, що я досить чітко висловлювала свою позицію. Чи розігріла вона цим ситуацію на трибунах? На жаль, думаю, що так", - сказала Світоліна, на адресу якої через відмову привітати суперницю почали свистіти вболівальники.
"Я не звертаю на це особливої уваги. У мене є своя позиція, і я її дотримуюся. Я не збираюся продавати свою країну заради симпатій людей", - пояснила Світоліна, яка була останньою представницею на турнірі Grand Slam. 5 червня "Ролан Гаррос" залишила Леся Цуренко, яка знялася з матчу 1/8 фіналу проти першої ракетки світу Іги Швьонтек через погане самопочуття.
Ролан Гаррос
Париж, Франція
6 червня
Жінки
1/4 фіналу
Еліна Світоліна (Україна) – Аріна Сабаленко - 4:6, 4:6
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На шляху до чвертьфіналу Еліна Світоліна перемогла росіянок Анну Блінкову та Дар'ю Касаткіну, які тако виступають на турнірі в нейтральному статусі.
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