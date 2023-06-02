Світоліна обіграла росіянку та вийшла в 1/8 фіналу "Ролан Гаррос"
Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Світоліна - Блінкова тривав 2 години і 16 хвилин. Українка 5 раз подавала навиліт, зробила 8 подвійних помилок і використала 7 з 12 брейкпойнтів.
Еліна Світоліна програла Анні Блінковій у першому сеті 6:2. Проте зуміла здійснити камбек у другому та третьому сетах - 6:2, 7:5.
Наступною суперницею Еліни Світоліної стане перша ракетка РФ Дарія Касаткіна, яка займає 9 місце в рейтингу WTA.
"Ролан Гаррос"
2 червня
Третє коло
Еліна Світоліна (Україна) – Анна Блінкова (Росія) - 2:6, 6:2, 7:5
Фото: Getty Images
- 27 травня у фіналі турніру WTA у Франції Еліна Світоліна перемогла росіянку Анну Блінкову.
- 29 травня Світоліна піднялася у рейтингу WTA одразу з 508-го на 192-ге місце.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.93
Купівля 36.93Продаж 37.49
-
EUR
Купівля 39.82Продаж 40.63
- Актуальне
- Важливе