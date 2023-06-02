Світоліна обіграла росіянку та вийшла в 1/8 фіналу "Ролан Гаррос"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Світоліна - Блінкова тривав 2 години і 16 хвилин. Українка 5 раз подавала навиліт, зробила 8 подвійних помилок і використала 7 з 12 брейкпойнтів.

Еліна Світоліна програла Анні Блінковій у першому сеті 6:2. Проте зуміла здійснити камбек у другому та третьому сетах - 6:2, 7:5.

Наступною суперницею Еліни Світоліної стане перша ракетка РФ Дарія Касаткіна, яка займає 9 місце в рейтингу WTA.

"Ролан Гаррос"

2 червня

Третє коло

Еліна Світоліна (Україна) – Анна Блінкова (Росія) - 2:6, 6:2, 7:5

Фото: Getty Images