Світоліна обіграла росіянку і вперше після закінчення декрету виграла турнір WTA
Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла турнір WTA 250 у французькому Страсбурзі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У фіналі WTA 250 Еліна Світоліна обіграла росіянку Анну Блінкову, яка виступає у нейтральному статусі. Українка виграла фінал турніру в двох сетах – 6:2, 6:3.
У рейтингу WTA Світоліна після річної паузи - декретом - опустилася з 27-ї на 1344-ту позицію. Але попри значне падіння у списку українка зберігає право заявлятися на турніри елітного рівня.
Політика WTA створює такі умови для спортсменок, які повертаються після вагітності або травми.
В останньому рейтингу WTA Еліна Світоліна піднялась на 508-му позицію.
WTA 250
Страсбург, Франція
27 травня
Фінал
Еліна Світоліна (Україна) – Анна Блінкова – 6:2, 6:3
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