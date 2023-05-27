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Світоліна обіграла росіянку і вперше після закінчення декрету виграла турнір WTA

27 травня, 2023 субота
20:43
Спорт Еліна Світоліна

Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла турнір WTA 250 у французькому Страсбурзі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У фіналі WTA 250 Еліна Світоліна обіграла росіянку Анну Блінкову, яка виступає у нейтральному статусі. Українка виграла фінал турніру в двох сетах – 6:2, 6:3.

У рейтингу WTA Світоліна після річної паузи - декретом - опустилася з 27-ї на 1344-ту позицію. Але попри значне падіння у списку українка зберігає право заявлятися на турніри елітного рівня.

Політика WTA створює такі умови для спортсменок, які повертаються після вагітності або травми.

В останньому рейтингу WTA Еліна Світоліна піднялась на 508-му позицію.

WTA 250

Страсбург, Франція 

27 травня  

Фінал

Еліна Світоліна (Україна) – Анна Блінкова – 6:2, 6:3

Відео
Україна
Росія
теніс
Еліна Світоліна
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