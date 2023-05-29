Світоліна піднялася у світовому рейтингу на 316 позицій
Українська тенісистка Еліна Світоліна піднялася у рейтингу WTA одразу з 508-го на 192-ге місце
Нову класифікацію оприлюднив офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації - WTA.
Світоліна здійснила прорив у світовому рейтингу завдяки першій після відновлення кар'єри перемозі на турнірі WTA у Страсбурзі. Українка піднялася з 508-го на 192-ге місце.
Звання першої ракетки України зберегла Ангеліна Калініна, яка займає 26 позицію. Лідерство в рейтингу WTA утримує Іга Швьонтек з Польщі.
Еліна Світоліна є найтитулованішою в історії українською тенісисткою. У 2019 році вона стала переможницею Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації, а загалом виграла 16 турнірів WTA. Українка є бронзовою медалісткою Олімпіади-2020. За кар'єру вона заробила понад $21 млн призових.
Рейтинг WTA
1. Іга Швьонтек (Польща) – 8940 очок
2. Аріна Сабалєнка – 7541
3. Джессіка Пегула (США) – 5205
4. Єлена Рибакіна (Казахстан) – 5090
5. Каролін Гарсія (Франція) – 5025
6. Коко Гофф (США) – 4305
7. Онс Жабер (Туніс) – 3541
8. Марія Саккарі (Греція) – 3391
9. Дар'я Касаткіна – 3275
10. Петра Квітова (Чехія) – 3162
26. Ангеліна Калініна (Україна) – 1657
39. Марта Костюк (Україна) – 1225
66. Леся Цуренко (Україна) – 883
83. Катерина Байндль (Україна) – 748
144. Даяна Ястремська (Україна) – 480
164. Дарія Снігур (Україна) – 426
192. Еліна Світоліна (Україна) – 367
- 27 травня у фіналі турніру WTA у Франції Еліна Світоліна перемогла росіянку Анну Блінкову.
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