Нову класифікацію оприлюднив офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації - WTA.

Світоліна здійснила прорив у світовому рейтингу завдяки першій після відновлення кар'єри перемозі на турнірі WTA у Страсбурзі. Українка піднялася з 508-го на 192-ге місце.

Звання першої ракетки України зберегла Ангеліна Калініна, яка займає 26 позицію. Лідерство в рейтингу WTA утримує Іга Швьонтек з Польщі.

Еліна Світоліна є найтитулованішою в історії українською тенісисткою. У 2019 році вона стала переможницею Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації, а загалом виграла 16 турнірів WTA. Українка є бронзовою медалісткою Олімпіади-2020. За кар'єру вона заробила понад $21 млн призових.

Рейтинг WTA

1. Іга Швьонтек (Польща) – 8940 очок

2. Аріна Сабалєнка – 7541

3. Джессіка Пегула (США) – 5205

4. Єлена Рибакіна (Казахстан) – 5090

5. Каролін Гарсія (Франція) – 5025

6. Коко Гофф (США) – 4305

7. Онс Жабер (Туніс) – 3541

8. Марія Саккарі (Греція) – 3391

9. Дар'я Касаткіна – 3275

10. Петра Квітова (Чехія) – 3162

26. Ангеліна Калініна (Україна) – 1657

39. Марта Костюк (Україна) – 1225

66. Леся Цуренко (Україна) – 883

83. Катерина Байндль (Україна) – 748

144. Даяна Ястремська (Україна) – 480

164. Дарія Снігур (Україна) – 426

192. Еліна Світоліна (Україна) – 367