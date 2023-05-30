"Не знаєш, як зібратись". Надя Дорофєєва поскаржилася на втому від війни та ракет

Про це вона написала в Іnstagram.

"Втомленість після туру, війна, летять ракети вночі й днем. От сьогодні - перервавши спорт, не встигнувши нормально поснідати, біжиш до укриття, чекаєш відбій, повертаєшся щоб наздогнати свій режим, сідаєш в тачку і тебе накриває. Невпевненість, сумніви, постійний соціальний тиск, відповідальність. Сьогодні від мене вперше не позитивний пост, бо фіг його знає як зібратись. І як ви всі, люди, тримаєтесь", — написала вона.

У коментарях українці нагадали Дорофєєвій, що на це і розраховує ворог.