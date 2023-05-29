У Києві пролунали вибухи, спрацювала ППО

Про це повідомляють очевидці.

Кияни повідомляють про кілька потужних вибухів. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО та закликали мешканців залишатися в укриттях.

Мер Києва Віталій Кличко об 11:21 повідомив про вибухи в центральних районах столиці. Об 11:29 Кличко додав, що екстрені служби виїхали на виклик поблизу центру столиці.

"Атака на Київ триває. Не покидайте укриттів!" - наголосив він.

Повітряну тривогу в Києві оголосили об 11:09.