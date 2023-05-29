У Києві пролунали вибухи, спрацювала ППО
Близько 11:14 у понеділок, 29 травня, у Києві пролунали вибухи
Про це повідомляють очевидці.
Кияни повідомляють про кілька потужних вибухів. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО та закликали мешканців залишатися в укриттях.
Мер Києва Віталій Кличко об 11:21 повідомив про вибухи в центральних районах столиці. Об 11:29 Кличко додав, що екстрені служби виїхали на виклик поблизу центру столиці.
"Атака на Київ триває. Не покидайте укриттів!" - наголосив він.
Повітряну тривогу в Києві оголосили об 11:09.
- Проти ночі на 29 травня ворожі війська знову атакували українські регіони: на Львівщині, Хмельниччині, Вінниччині, Одещині, Миколаївщині, Київщині, Полтавщині працювала ППО. На Хмельниччині є влучання по об'єктах, зокрема військовому, в Одесі пошкоджено портову інфраструктуру.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.11
Купівля 37.11Продаж 37.63
-
EUR
Купівля 40.01Продаж 40.85
- Актуальне
- Важливе