"Недобор сильный. Никто не хочет подписывать": РФ не може набрати достатньо контрактників, щоб компенсувати втрати в Україні

Про це повідомляє Служба безпеки України.



СБУ оприлюднили листування російського контрактника зі співробітницею головного управління росгвардії по Краснодарському краю.



"Недобор сильный. Никто не хочет подписывать. У меня в батальйоне 33 человека (прим. - при середньому наповненні 500 військових)", – пише жінка.



Окупант, який зараз перебуває на Херсонщині, скаржиться, що вони зазнають значних втрат на фронті.



"34 мехбат Карачаевский полностью разъ*бали. 80% личного состава уничтожили. Они с позиции снялись, послали на*уй командование", – пише окупант.







Жінка доповнила перелік втрат і розповіла при дивізії, які не змогли "взяти Київ за три дні".



"150-та дивізія втратила 60%, а 102-га (прим. - намагалася взяти Київ) знищена повністю. И кем менять их, спрашивается?", - пише жінка.



За інформацією української розвідки, у Росії проходить прихована мобілізація. Окупантам пропонують контракт на три місяці та зарплату у розмірі 200 тис. рублів.



"Схоже, частина росіян таки добре засвоїла уроки ЗСУ: залишитися вдома – єдиний спосіб вціліти", - підсумували в СБУ.





Служба безпеки України перехопила розмову чергового російського окупанта з його дружиною. У ній йдеться про те, що загарбники женуть додому Маріуполя каравани з ліквідованими військовими РФ, а замість нових кинутих на цей напрямок танків вивозять підбитий металобрухт.

Російські окупанти стають відомими через оприлюднені розмови зі своїми близькими, які перехоплює Служба безпеки України. Через це вони бояться, що їх можуть судити після повернення в РФ.

Окупанти починають панікувати від однієї згадки про Чорнобаївку та масово відмовляються йти у наступ на цьому напрямі. Про це йдеться у телефонній розмові, яку перехопила Служба безпеки.