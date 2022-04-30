У військових РФ починається паніка від однієї згадки про Чорнобаївку: СБУ перехопила телефонну розмову окупанта
Окупанти починають панікувати від однієї згадки про Чорнобаївку та масово відмовляються йти у наступ на цьому напрямі
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
В СБУ вдалось перехопити нову телефонний дзвінок російського військового в Херсонській області. На записі – розмова командира батальйону ЗС РФ з командиром роти, який прибув із поповненням з так званої "ДНР".
"Сегодня утром русские отказались, говорят: "Вы чего едете, вы мясо!". Они тут стояли, их послали туда (на Чорнобаївку). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят "Вы что, долб#обы, бл#дь? Куда вы сунетесь?!!", и вот это – началась паника", – жаліється окупант з "ДНР".
Окупант також розповів, що після втечі росіян лише 5 із 20 людей нового поповнення із ДНР" погодилися йти в атаку, а щоб переконати інших, російський командир вдався до брехні. Той сказав, що вони нібито оборонятимуться, а не наступатимуть.
"Але і це не подіяло… Що ж, важко мотивувати людей, які не знають, що вони тут роблять", – додають в СБУ.
- Також повідомляли, що у Чорнобаївській громаді окупанти 29 квітня вчинили стрілянину через небажання наступати і суперечки за награбоване. В Киселівці, що на Херсонщині, відбулась перестрілка між окупантами чеченської та бурятської національності.
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