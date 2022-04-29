Буряти проти кадирівців: у Чорнобаївській громаді окупанти вчинили стрілянину через небажання наступати і суперечки за награбоване, - розвідка

Про це повідомила пресслужба розвідки у telegram.



За даними пресслужби, в нічному інциденті брали участь по понад 50 учасників з кожного боку. Точна кількість поранених і загиблих наразі невідома.



"Причини міжетнічного конфлікту полягають в небажанні бурятів вести наступальні бойові дії та "нерівноправність" умов з чеченцями. Останні взагалі не бувають на передовій, залишаючись в тилу виключно в якості "загороджувальних загонів". Їхнє завдання – спонукати підрозділи окупантів до активних дій. Тобто, відкривати вогонь по тому, хто намагається відступати", - йдеться у повідомленні.



Ще однією причиною називають те, що більшість награбованого дістається чеченцям.



Також військовослужбовці скаржаться на обмани при підписанні контрактів. За даними розвідки, їм обіцяли операцію за "кримським сценарієм". Тобто, відсутність спротиву з боку України, виділення житла на зайнятих територіях та спокійне проходження служби.



"Побачивши реальну картину, багато росіян відмовилось вести подальшу службу. Це спричинило конфлікт, розбиратися в якому прибули представники ФСБ. Частину військовослужбовців після проведених допитів увезли в невідомому напрямку. До місця несення служби вони не повернулись", - додають у розвідці.

Головне управління розвідки повідомило, що російсько-окупаційні сили використовують склади боєприпасів у невизнаному Придністров'ї для контрабанди зброї.

Російські окупанти на захоплених територіях вимагають від українського бізнесу відновити роботу. Однак вони не мають права торгувати товарами з України.