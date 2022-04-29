РФ використовує склади боєприпасів у невизнаному Придністров'ї для контрабанди зброї, – розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки ЗСУ у Telegram.

За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, кожного року у невизнаному Придністров’ї проводять мобілізаційні навчання з розміщеною на цій території оперативною групою російських військ. Під час цих навчань відпрацьовують оборонні та контрнаступальні дії із застосуванням боєприпасів зі складів в селі Колбасна. Так, частина боєприпасів використовується для бойової підготовки, частина – для контрабанди.

Представник воєнної розвідки України заявив, що сьогоднішня ситуація в регіоні це явний сигнал про готовність Російської Федерації використати територію Придністров’я як додатковий плацдарм для агресії не лише проти України, а й можливих агресивних дій проти Республіки Молдова.



"Ми відстежуємо розвиток ситуації в Придністров’ї. Там зараз іде серйозна боротьба між представниками влади та дуже активно працюють спецслужби Російської Федерації. Здійснені на території ПМР терористичні акти були спрямовані на примушення Придністровського керівництва погодитись на розширення присутності російських військ", – розповів Скібіцький.



Він також додав, що вибухи на об’єктах будуть подаватися як загроза для населення регіону та сигнал керівництву Республіки Молдова відмовитися від проєвропейської політики. Основна мета – залишити цей регіон повністю під контролем Москви, як вона намагається це зробити протягом 30 років.

Офіцер армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін вважає, що головною метою провокації Росії в невизнаному Придністров’ї є завадити перекиданню додаткових угруповань ЗСУ на Схід України.

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