Головна мета провокацій Росії в Придністров'ї - завадити перекиданню додаткових угруповань ЗСУ на Схід України, - військовий аналітик Левін

Таку думку він висловив в ефірі програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".



"Історія з невизнаним Придністров'ям приблизно така сама, як і обстріли та спроби наступу на Кривій Ріг. Очевидно, що на Миколаївському та Херсонському напрямках в росіян немає сил для того, щоб вийти до Кривого Рогу та оточити місто. Росія влаштовує провокації в невизнаному Придністров’ї для того, щоб Україна там утримувала свої угруповання. Тобто, для того, щоб Україна не перекинула свої частини та резерви в зону ООС. Саме тому, в невизнаному Придністров’ї розганяється вся ця істерика", - пояснив Левін.



Левін також наголосив, що влада невизнаного Придністров’я буде робити все, щоб Україна тримала певну частину своїх військ на кордоні з ними.



"Зараз там вже оголосили про військові збори, але поки що не зрозуміло, чи будуть вони проводити мобілізацію. Тобто, в невизнаному Придністров’ї будуть робити все, аби України тримала на кордоні з ними частину своїх військ. Угрупування, яке знаходиться в Придністров’ї, зараз ніякої загрози на стратегічному рівні для України не несе. Тобто, ніякого наступу з Придністров'я не буде. Однак, не дивлячись на це, Україна вимушена тримати свої сили для стримування", - додав Левін



25 квітня у будівлі "міністерства державної безпеки" в місті Тирасполь у окупованому РФ Придністров'ї пролунали вибухи - це був обстріл з гранатомета.

Головне управління української розвідки назвало це провокацією ФСБ

У Бюро реінтеграції Молдови відреагували на вибухи в Тирасполі та назвали їх приводом для створення напруженості в Придністровському регіоні.

У так званій Придністровській Молдавській республіці оголосили "червоний" рівень терористичної загрози.

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що у вибухах, що сталися у невизнаному Придністров'ї, винні сили всередині регіону

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