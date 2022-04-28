На тимчасово окупованих територіях українських бізнесменів змушують працювати за російськими правилами, – розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

В селах Ботієве і Строганівка Мелітопольського району Запорізької області окупанти зажадали від місцевих підприємців відкривати магазини, кафе, місця відпочинку і дозвілля. Однак умовою безпечної роботи бізнесменів загарбники назвали відсутність товарів з України. В той самий час надаються контакти постачальників з окупованого Криму.



"Окупанти стверджують, що вже не вийдуть з цього регіону і продовжують підготовку до введення "рублевої зони", – уточнили в розвідці.

Крім цього, у селищі Шевченкове Харківської області загарбники "дозволили" роботу місцевого ринку. На його території вивісили російський "триколор". Жителі зламали флагшток. Після цього військова адміністрація пригрозила закрити ринок, якщо подібний "інцидент" повториться.

"На окупованих територіях загарбники прагнуть повністю переорієнтувати місцевий бізнес на російський ринок. Зокрема, терміново вводиться обов'язкове платне ліцензування українських бізнесменів для торгівлі з суб'єктами з РФ", – підсумовують у розвідці.

Також повідомляли, що на Херсонщині окупанти намагаються прив'язати мешканців до російського рубля, водночас блокують гумдопомогу, вивозять зерно та продукти харчування до РФ, наражаючи людей на голод.