На тимчасово окупованій частині Херсонщини росіяни прагнуть ввести в обіг рублі, - Денісова
На Херсонщині окупанти намагаються прив'язати мешканців до російського рубля, водночас блокують гумдопомогу, вивозять зерно та продукти харчування до РФ, наражаючи людей на голод
Про це розповіла омбудсман Людмила Денісова в телеграмі.
"Пролунала чергова заява агресора про намір ввести з 01 травня 2022 року на тимчасово окупованій частині Херсонщини "рублеву зону". В окупаційній владі заявили, що "перехідний період" займе до 4 місяців. Упродовж цього часу будуть приймати і рублі і гривні, а потім в обороті будуть виключно рублі", - зазначила вона.
За словами Людмили Денісової, окупанти вводять рублі, водночас наражають мешканців Херсонщини на голод. Росіяни блокують гумдопомогу, яку намагаються завезти на тимчасово окуповану територію області, а також вивозять зерно та продукти харчування до Росії.
"Введення російського рубля в Херсонщині є актом анексії та черговим грубим порушенням рф статті 2 Статуту ООН і Декларації про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами згідно із Статутом ООН 1970 р", - наголосила омбудсман.
Вона звернулася до Комісії ООН з розслідування прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень прав людини.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.04
Купівля 31.04Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.7Продаж 33.89
- Актуальне
- Важливе