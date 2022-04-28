На тимчасово окупованій частині Херсонщини росіяни прагнуть ввести в обіг рублі, - Денісова

Про це розповіла омбудсман Людмила Денісова в телеграмі.



"Пролунала чергова заява агресора про намір ввести з 01 травня 2022 року на тимчасово окупованій частині Херсонщини "рублеву зону". В окупаційній владі заявили, що "перехідний період" займе до 4 місяців. Упродовж цього часу будуть приймати і рублі і гривні, а потім в обороті будуть виключно рублі", - зазначила вона.



За словами Людмили Денісової, окупанти вводять рублі, водночас наражають мешканців Херсонщини на голод. Росіяни блокують гумдопомогу, яку намагаються завезти на тимчасово окуповану територію області, а також вивозять зерно та продукти харчування до Росії.



"Введення російського рубля в Херсонщині є актом анексії та черговим грубим порушенням рф статті 2 Статуту ООН і Декларації про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами згідно із Статутом ООН 1970 р", - наголосила омбудсман.



Вона звернулася до Комісії ООН з розслідування прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень прав людини.



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